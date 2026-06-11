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Kievul demontează teoria că ,,România a sărăcit din cauza Ucrainei”. Ajutorul financiar acordat nu putea duce țara în faliment: Ce spun despre problemele economice din țara noastră

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

Kievul demontează teoria că ,,România a sărăcit din cauza Ucrainei”. Ajutorul financiar acordat nu putea duce țara în faliment: Ce spun despre problemele economice din țara noastră

Centrul pentru Comunicare Strategică și Securitate Informațională din Ucraina (SPRAVDI) a respins informațiile potrivit cărora România ar fi ajuns în faliment din cauza sprijinului financiar acordat Ucrainei, catalogând aceste afirmații drept false.

SPRAVDI: Fals promovat de surse pro-ruse

Instituția ucraineană susține că această narațiune este un fals promovat de surse pro-ruse și face parte dintr-o campanie mai amplă de discreditare a statelor care sprijină Ucraina în contextul războiului declanșat de Rusia.

Potrivit SPRAVDI, mesajele de acest tip urmăresc să inducă neîncredere între partenerii europeni, să alimenteze tensiuni interne în țările vizate și să prezinte ajutorul acordat Ucrainei drept o povară economică insuportabilă pentru statele UE, conform Știripesurse

Centrul ucrainean arată că datele oficiale contrazic teza potrivit căreia sprijinul acordat Kievului ar fi generat dificultăți bugetare critice pentru România. Potrivit evaluărilor citate de SPRAVDI, bazate pe date ale Consiliului Fiscal al României și ale Institutului Kiel pentru Economia Mondială, ajutorul militar bilateral al României pentru Ucraina a fost de aproximativ 540 de milioane de euro, echivalentul a 0,22% din PIB, iar sprijinul total, incluzând contribuțiile prin mecanismele UE, s-a ridicat la cel mult 1,91 miliarde de euro.

SPRAVDI spune că sumele nu pot fi considerate critice pentru bugetul de stat

SPRAVDI subliniază că aceste sume nu pot fi considerate critice pentru bugetul de stat și nu pot provoca intrarea României în incapacitate de plată.

Centrul ucrainean arată că problemele economice ale României au un caracter sistemic și sunt anterioare invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina. Deficitul bugetar exista deja înainte de 2022, iar în 2020, pe fondul pandemiei de COVID-19, acesta a crescut la peste 9% din PIB.

În 2024, deficitul României a ajuns din nou la un nivel foarte ridicat. Consiliul Fiscal a arătat că execuția bugetară pe anul 2024 a indicat un deficit cash de 8,68% din PIB, în timp ce deficitul calculat după metodologia europeană ESA a fost de 9,3% din PIB.

Consiliul Fiscal a mai subliniat că România are venituri fiscale foarte reduse comparativ cu media UE, acestea reprezentând 28,8% din PIB în 2024, față de media europeană de 40,1%, situație care plasează România pe penultimul loc în UE. Instituția explică nivelul redus al veniturilor prin administrarea fiscală ineficientă și prin relaxări fiscale succesive.

Cu alte cuvinte, potrivit SPRAVDI, dezechilibrele economice ale României nu au apărut ca urmare a sprijinului acordat Ucrainei, ci pe fondul unor decizii bugetare interne, al unui deficit structural și al efectelor pandemiei.

SPRAVDI susține că narațiunea privind „falimentul României din cauza Ucrainei” se înscrie într-un tipar mai larg de manipulare. Propaganda rusă încearcă, potrivit centrului ucrainean, să prezinte sprijinul occidental pentru Kiev drept cauza problemelor economice din statele europene.

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