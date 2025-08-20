FOTO | Președintele Nicușor Dan, vizită la un local din Roșia Montană: ”Un exemplu pentru români și străini să descopere frumusețea, istoria și rezistența acestei zone”

Președintele Nicușor Dan își continuă vizita la Roșia Montană: ”Un exemplu pentru români și străini să descopere frumusețea, istoria și rezistența acestei zone”

Președintele Nicușor Dan s-a întors la Roșia Montană, iar miercuri, 20 august 2025, a vizitat localul ”Bistro Roșia Montană”, a discutat cu angajații și s-a fotografiat cu ei.

Reprezntanții localui au postat un mesaj de mulțumire pe rețelele de socializare, cu speranța că turiști români, dar și străini vor urma exemplul Președintelui și vor vizita zona, pentru a descoperi potențialul turistic și cultural al Roșiei Montane, dar și pentru a susține comunitatea locală.

”Mulțumim domnului Președinte al României, Nicușor Dan, pentru vizita sa la Bistro Roșia Montană!

Suntem onorați și bucuroși de prezența dumneavoastră în inima Munților Apuseni. Credem că această vizită istorică reprezintă un semnal puternic de susținere pentru comunitatea locală și pentru întregul potențial turistic și cultural al Roșiei Montane.

Sperăm ca exemplul dumneavoastră să inspire cât mai mulți români și străini să descopere frumusețea, istoria și rezistența acestei zone.

Ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a transforma Roșia Montană într-un model de dezvoltare durabilă și prosperitate”, au transmis reprezentanții localului pe Facebook.

Reamintim că vizita Președintelui în cea mai veche localitate minieră din România a început la sfârșitul săptămânii trecute, acesta fiind însoțit de familie. Acesta a avut printre altele o întrevedere cu voluntarii implicați în proiectul „Adoptă o casă la Roșia Montană”. Este cunoscut faptul că Nicușor Dan a fost unul dintre opozanții proiectului de exploatare intensivă a aurului de la Roșia Montană folosindu-se cianuri.

