VIDEO | Preoții din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți: ,,Facem tot ceea ce putem, deoarece sunt mulți nămeți”
Preoții din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți: ,,Facem tot ceea ce putem, deoarece sunt mulți nămeți”
Preoții și elevii de seminar din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți, implicându-se în acțiunile de deszăpezire, după ninsorile abundente care au acoperit orașul în ultimele zile.
Prin acest gest, aceștia dau dovadă de solidaritate față de comunitate și încearcă să contribuie, atât cât pot, la facilitarea procesului de deszăpezire. Unul dintre preoții implicați a declarat că ninsoarea a luat pe multă lume prin surprindere și că, în astfel de situații, fiecare cetățean ar trebui să facă ceea ce îi stă în putință pentru a ajuta la curățarea zăpezii.
,,În condițiile de față, cred că trebuie să ne mobilizăm fiecare în parte și să facem atât cât putem. Ne-a luat prin surprindere această iarnă; cred că sunt mulți ani de când nu am mai avut o astfel de ninsoare în Alba Iulia. Încercăm să facilităm accesul pietonilor, să curățăm strada și să evităm alunecarea. Facem tot ceea ce putem, deoarece sunt mulți nămeți”, a declarat unul dintre preoții participanți la acțiunea de deszăpezire pentru Ziarul Unirea.
Reamintim că, peste 10.000 de utilizatori din mai multe localități din Alba sunt în continuare fără curent electric, după 48 de ore de ninsori abundente. Echipele DEER lucrează în continuare în teren pentru remedierea defecțiunilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Beneficiarii de ajutor social lucrează la deszăpezire în fața Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia
Beneficiarii de ajutor social lucrează la deszăpezire în fața Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia desfășoară, luni, 5 ianuarie 2026, lucrări de deszăpezire în zona Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Mai multe persoane au fost mobilizate pentru a curăța zăpada de pe mai multe porțiuni din zonă, […]
Peste 10.000 de utilizatori din Apuseni, în continuare fără curent electric după 48 de ore de ninsori abundente: Localitățile unde intervin echipele DEER
Peste 10.000 de utilizatori din Apuseni, în continuare fără curent electric după 48 de ore de ninsori abundente: Localitățile unde intervin echipele DEER Peste 10.000 de utilizatori din mai multe localități din Alba sunt în continuare fără curent electric, după 48 de ore de ninsori abundente. Echipele DEER lucrează în continuare în teren pentru remedierea […]
Slujba de Bobotează 2026 în Alba: Când are loc Sfinţirea cea Mare a Apei. Programul liturgic de Bobotează și de Sfântul Ioan la Catedrala Încoronării din Alba Iulia
Slujba de Bobotează 2026 în Alba: Când are loc Sfinţirea cea Mare a Apei. Programul liturgic de Bobotează și de Sfântul Ioan la Catedrala Încoronării din Alba Iulia Catedrala Încoronării din Alba Iulia a făcut public programul liturgic din prima lună a anului 2026. Slujbe importante se vor oficia de Bobotează, în 6 ianuarie și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații din 2026
Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații...
Când NU se fac NUNȚI în 2026: Perioadele în care NU îți poți planifica nunta
Când NU se fac NUNȚI în 2026: Perioadele în care nu îți poți planifica nunta Zilele în care nu se...
Știrea Zilei
VIDEO | Cugirean de 42 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut soția și fiul: A fost emis și ordin de protecție
Cugirean de 42 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a bătut soția și fiul: A fost emis și ordin...
FOTO | O tânără din Alba, frizer și trainer de împletituri afro: „Când împletesc, intru într-o stare de calm și concentrare și tot efortul se uită când văd zâmbetul de la final”
O tânără din Alba, frizer și trainer de împletituri afro: „Când împletesc, intru într-o stare de calm și concentrare și...
Curier Județean
VIDEO | Beneficiarii de ajutor social lucrează la deszăpezire în fața Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia
Beneficiarii de ajutor social lucrează la deszăpezire în fața Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia Beneficiarii de ajutor social din...
VIDEO | Preoții din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți: ,,Facem tot ceea ce putem, deoarece sunt mulți nămeți”
Preoții din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți: ,,Facem tot ceea ce putem, deoarece sunt mulți...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte
HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...