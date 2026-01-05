VIDEO | Preoții din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți: ,,Facem tot ceea ce putem, deoarece sunt mulți nămeți”

Preoții din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți: ,,Facem tot ceea ce putem, deoarece sunt mulți nămeți”

Preoții și elevii de seminar din Alba Iulia s-au mobilizat și au pus mâna pe lopeți, implicându-se în acțiunile de deszăpezire, după ninsorile abundente care au acoperit orașul în ultimele zile.

Prin acest gest, aceștia dau dovadă de solidaritate față de comunitate și încearcă să contribuie, atât cât pot, la facilitarea procesului de deszăpezire. Unul dintre preoții implicați a declarat că ninsoarea a luat pe multă lume prin surprindere și că, în astfel de situații, fiecare cetățean ar trebui să facă ceea ce îi stă în putință pentru a ajuta la curățarea zăpezii.

,,În condițiile de față, cred că trebuie să ne mobilizăm fiecare în parte și să facem atât cât putem. Ne-a luat prin surprindere această iarnă; cred că sunt mulți ani de când nu am mai avut o astfel de ninsoare în Alba Iulia. Încercăm să facilităm accesul pietonilor, să curățăm strada și să evităm alunecarea. Facem tot ceea ce putem, deoarece sunt mulți nămeți”, a declarat unul dintre preoții participanți la acțiunea de deszăpezire pentru Ziarul Unirea.

Reamintim că, peste 10.000 de utilizatori din mai multe localități din Alba sunt în continuare fără curent electric, după 48 de ore de ninsori abundente. Echipele DEER lucrează în continuare în teren pentru remedierea defecțiunilor.

