VIDEO | Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta: „Evenimentul va avea un impact semnificativ pentru comunitate”
Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta: „Evenimentul va avea un impact semnificativ pentru comunitate”
Flaviu Buta, consilier la Primăria Municipiului Alba Iulia, a vorbit pentru ziarulunirea.ro despre evenimentul „Masa care Unește”, care va avea loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 16.00, în Cetatea Alba Carolina, și care ar putea reprezenta al treilea record Guinness pentru oraș, după cele obținute în 2009 („Marea Îmbrățișare”) și 2018 („Cea mai mare hartă a unei țări formată din oameni”).
„Evenimentul de sâmbătă va avea un impact semnificativ pentru comunitate. Va fi, în primul rând, cea mai lungă masă din materiale reciclabile din lume. 10.000 de oameni vor mânca în șanțurile Cetății Alba Carolina, la o masă de 2,7 km”, a explicat Flaviu Buta.
Citește și: VIDEO | „Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți”
El a adăugat că evenimentul va atrage vizitatori din întreaga țară și chiar din străinătate: „Dintre cei 10.000 de oameni înscriși deja, vor fi peste 2.000 din afara județului, chiar și din afara țării”.
Despre impactul asupra comunității, Flaviu Buta a precizat: „Contează foarte mult pentru că va fi un alt mijloc de promovare a cetății noastre, una dintre cele mai mari cetăți din Estul Europei.
Va fi important și pentru mediul economic din Alba Iulia, deoarece o parte dintre acei oameni care vor veni în oraș vor rămâne, vor mânca, vor dormi și vor consuma în oraș. Și, desigur, cel mai important aspect, promovarea orașului”.
Flaviu Buta a mai punctat că evenimentul atrage și turiști pasionați de recorduri: „Sunt turiști care caută doar recordurile, care vor să participe la recorduri și să viziteze locuri unde au fost stabilite recorduri”.
Evenimentul „Masa care Unește” promite să fie nu doar un spectacol gastronomic impresionant, ci și o oportunitate de promovare turistică și economică pentru Alba Iulia, consolidând imaginea orașului pe harta recordurilor mondiale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil
ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil Un accident rutier a avut loc miercuri noaptea în Cluj-Napoca, fiind provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba. Un tânăr a […]
FOTO | Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly” 2025 cu rasa Roller de Birmingham, crescuți cu pasiune îmtr-o comună din județ
Performanță de excepție a unui crescător de porumbei din Alba: A obținut locul 7 mondial la ”World Cup Roller Fly” 2025 cu rasa Roller de Birmingham, crescuți cu pasiune îmtr-o comună din județ Mihai Aldea, un crescător de porumbei din comuna Sântimbru, a obținut o performanță deosebită la Campionatul Mondial ”World Cup Roller Fly” 2025. […]
VIDEO | „Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți”
„Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți” Alexa Vîlcan, fondatoarea Bloom The World și inițiatoarea proiectului „Masa care Unește”, ne-a oferit detalii despre evenimentul ce va aduna 10.000 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Școlile care au amânat festivitățile de deschidere, necunoscute OFICIAL la nivel național: Ministerul nu deține o statistică clară
Ministerul Educației nu deține o statistică clară: Școlile care au amânat festivitățile de deschidere rămân necunoscute OFICIAL la nivel național...
PENSII 2025 | Câți beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari erau în august 2025
Câți beneficiari de indemnizație socială pentru pensionari erau în august 2025 Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari...
Știrea Zilei
VIDEO | Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta: „Evenimentul va avea un impact semnificativ pentru comunitate”
Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta:...
FOTO | ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după ce mașina sa a fost acroșată și s-a răsturnat pe carosabil
ACCIDENT în Cluj-Napoca, provocat de un vârstnic de 69 de ani din Alba: Un tânăr a ajuns la spital după...
Curier Județean
FOTO | Lucrări în Teiuș pentru siguranța traficului: Curățarea rigolelor și reamenajarea zonei podului „Maria lui Mitru”
Lucrări în Teiuș: Primăria a demarat lucrările de curățare a rigolelor și reamenajarea zonei podului „Maria lui Mitru” La începutul...
11-12 septembrie 2025 | Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: Alba Iulia găzduiește jurizarea pentru regiunile Centru și Vest
Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: Alba Iulia găzduiește jurizarea pentru regiunile Centru și Vest Directorii de școală finaliști din...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”
Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...