VIDEO | Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta: „Evenimentul va avea un impact semnificativ pentru comunitate”

Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta: „Evenimentul va avea un impact semnificativ pentru comunitate”

Flaviu Buta, consilier la Primăria Municipiului Alba Iulia, a vorbit pentru ziarulunirea.ro despre evenimentul „Masa care Unește”, care va avea loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 16.00, în Cetatea Alba Carolina, și care ar putea reprezenta al treilea record Guinness pentru oraș, după cele obținute în 2009 („Marea Îmbrățișare”) și 2018 („Cea mai mare hartă a unei țări formată din oameni”).

„Evenimentul de sâmbătă va avea un impact semnificativ pentru comunitate. Va fi, în primul rând, cea mai lungă masă din materiale reciclabile din lume. 10.000 de oameni vor mânca în șanțurile Cetății Alba Carolina, la o masă de 2,7 km”, a explicat Flaviu Buta.

El a adăugat că evenimentul va atrage vizitatori din întreaga țară și chiar din străinătate: „Dintre cei 10.000 de oameni înscriși deja, vor fi peste 2.000 din afara județului, chiar și din afara țării”.

Despre impactul asupra comunității, Flaviu Buta a precizat: „Contează foarte mult pentru că va fi un alt mijloc de promovare a cetății noastre, una dintre cele mai mari cetăți din Estul Europei.

Va fi important și pentru mediul economic din Alba Iulia, deoarece o parte dintre acei oameni care vor veni în oraș vor rămâne, vor mânca, vor dormi și vor consuma în oraș. Și, desigur, cel mai important aspect, promovarea orașului”.

Flaviu Buta a mai punctat că evenimentul atrage și turiști pasionați de recorduri: „Sunt turiști care caută doar recordurile, care vor să participe la recorduri și să viziteze locuri unde au fost stabilite recorduri”.

Evenimentul „Masa care Unește” promite să fie nu doar un spectacol gastronomic impresionant, ci și o oportunitate de promovare turistică și economică pentru Alba Iulia, consolidând imaginea orașului pe harta recordurilor mondiale.

