VIDEO | „Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți”
„Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți”
Alexa Vîlcan, fondatoarea Bloom The World și inițiatoarea proiectului „Masa care Unește”, ne-a oferit detalii despre evenimentul ce va aduna 10.000 de participanți în Cetatea Alba Iulia, într-un cadru festiv și responsabil ecologic.
„Suntem în cetatea Alba Iulia și, din fericire, am reușit să întindem masa de 2,7 kilometri în nici în două zile. Cu doar 25 de oameni, în aproape două zile, am întins peste 2,7 kilometri de masă, aproape 2,8 kilometri. Mesele sunt construite din 1.500 de paleți și 2.700 de panouri doka”, ne-a spus Alexa Vîlcan, descriind modul în care a fost realizată cea mai lungă masă din materiale reciclabile.
Citește și: Comunicat de presă | Alba Iulia găzduiește, pe 13 septembrie, “Masa Care Unește”, un eveniment demn de Cartea Recordurilor
Organizatoarea a detaliat și ce vor găsi participanții pe masă: „Pe 2 metri de masă o să fie câte două platouri cu mezeluri, un platou de la Transeuro și unul de la Elit. O să avem fructe, o să avem legume, o să avem pâine, prăjituri. În total o să fie undeva la 5 tone de mâncare.
…pe masă va fi pusă apă plată pentru toți participanții, iar pentru cei care doresc sucuri sau băuturi alcoolice vor exista puncte speciale de vânzare în zona evenimentului”.
Organizatoarea a vorbit și despre surprizele pregătite pentru participanți: „Practic, când te așezi la masă, sub farfurie ai o plasă. Din plasa aceea poți să-ți pui pe masă tot ce dorești. Tot ce este pe masă îți aparține, deci poți să iei și acasă”.
Evenimentul, însă, nu se reduce mâncare. Vor fi felurite activități și divertisment: „Toată cetatea va fi împărțită în șase sectoare. În fiecare sector am gândit niște activități, ca să nu stai doar la masă. Copiii vor fi cei mai fericiți. Pe lângă activități, venim cu o mare surpriză – tot felul de parade. De jur împrejurul mesei vor fi parade la anumite intervale”.
Citește și: Garda Cetății Alba Carolina își schimbă traseul: Defilare specială pentru Masa care Unește, record mondial cu 10.000 de participanți
„În spatele acestei mese de 10.000 de oameni sunt 1.000 de oameni care au început de mult să pregătească totul. Sunt voluntari din Alba Iulia, Buzău, Zalău, Iași, București, Cluj, Târgu Măgurele. Fiecare ajută în felul lui”, a adăugat Alexa Vîlcan.
Accesul participanților se va face pe bază de brățări, ridicate în avans, iar de la ora 19.00 cetatea va fi deschisă tuturor pentru concerte și activități, chiar dacă nu au prins loc la masă.
Prin acest proiect, Alexa Vîlcan și colaboratorii săi combină gastronomie, distracție și simbolism istoric, invitând publicul să participe la o experiență memorabilă, dar și să contribuie la stabilirea unui record mondial.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Caz de infectare cu virusul West Nile în Ocna Mureș: INTERDICȚIE pentru ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul salin de a dona sânge
Caz de infectare cu virusul West Nile în Ocna Mureș: INTERDICȚIE pentru ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul salin de a dona sânge Institutul Național de Transfuzire Sanguină a anunțat că în Ocna Mureș a fost confirmat un caz de infecție cu virusul West Nile. În consecință ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul […]
Garda Cetății Alba Carolina își schimbă traseul: Defilare specială pentru Masa care Unește, record mondial cu 10.000 de participanți
Zi memorabilă la Alba Iulia: Garda Cetății va mărșălui printre 10.000 de oameni la cea mai lungă masă din lume, „Masa care Unește” Sâmbătă, 13 septembrie 2025, Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia va fi gazda unui eveniment spectaculos. „Masa care Unește” va aduna 10.000 de oameni la cea mai lungă masă din lume, întinsă […]
AREST PREVENTIV pentru bărbatul de 39 de ani, din Zlatna, care le-a agresat pe soție și pe bunica de 87 de ani a acesteia
AREST PREVENTIV pentru bărbatul de 39 de ani din Zlatna, care și-a agresat soția și bunica acesteia, în vârstă de 87 de ani La Zlatna, un bărbat a fost reținut după ce și-a agresat bunica soției și pe soția sa, care născuse recent. Procurorii au dispus arestul preventiv, iar autoritățile reamintesc că inculpatul este considerat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
DESPĂGUBIRI de 11,5 milioane de euro pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol din România: Culturile le-au fost afectate de înghețul târziu
DESPĂGUBIRI de 11,5 milioane de euro pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol din România Comisia Europeană a acceptat solicitarea...
Ministrul Educației, după protestele profesorilor din 8 septembrie: „Ar trebui să intru în istorie ca un ministru curajos”
Ministrul Educației, Daniel David, după protestele profesorilor din 8 septembrie: „Ar trebui să intru în istorie ca un ministru curajos”...
Știrea Zilei
VIDEO | „Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți”
„Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul...
Caz de infectare cu virusul West Nile în Ocna Mureș: INTERDICȚIE pentru ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul salin de a dona sânge
Caz de infectare cu virusul West Nile în Ocna Mureș: INTERDICȚIE pentru ocnamureșeni și cei care muncesc în orașul salin...
Curier Județean
Participare record pentru o cauză nobilă: Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia. LISTA
Peste 70 de alergători din Alba la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24h de la Mamaia Asociația Centrul de Autism...
14 septembrie 2025 | „Mini maraton de Sebeș”, competiție de alergare pe străzile municipiului: Participanți de toate vârstele. TRAFIC RESTRICȚIONAT
Competiție de alergare la Sebeș: Participanți de toate vârstele. TRAFIC RESTRICȚIONAT O competiție de alergare va avea loc la Sebeș,...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”
Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura
9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...