VIDEO | „Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți”

„Masa care Unește”, record mondial în pregătire, la Alba Iulia. Alexa Vîlcan: „Vor fi 5 tone de mâncare, dar evenimentul nu se reduce la asta. Avem multiple activități. Copiii vor fi cei mai fericiți”

Alexa Vîlcan, fondatoarea Bloom The World și inițiatoarea proiectului „Masa care Unește”, ne-a oferit detalii despre evenimentul ce va aduna 10.000 de participanți în Cetatea Alba Iulia, într-un cadru festiv și responsabil ecologic.

„Suntem în cetatea Alba Iulia și, din fericire, am reușit să întindem masa de 2,7 kilometri în nici în două zile. Cu doar 25 de oameni, în aproape două zile, am întins peste 2,7 kilometri de masă, aproape 2,8 kilometri. Mesele sunt construite din 1.500 de paleți și 2.700 de panouri doka”, ne-a spus Alexa Vîlcan, descriind modul în care a fost realizată cea mai lungă masă din materiale reciclabile.

Organizatoarea a detaliat și ce vor găsi participanții pe masă: „Pe 2 metri de masă o să fie câte două platouri cu mezeluri, un platou de la Transeuro și unul de la Elit. O să avem fructe, o să avem legume, o să avem pâine, prăjituri. În total o să fie undeva la 5 tone de mâncare.

…pe masă va fi pusă apă plată pentru toți participanții, iar pentru cei care doresc sucuri sau băuturi alcoolice vor exista puncte speciale de vânzare în zona evenimentului”.

Organizatoarea a vorbit și despre surprizele pregătite pentru participanți: „Practic, când te așezi la masă, sub farfurie ai o plasă. Din plasa aceea poți să-ți pui pe masă tot ce dorești. Tot ce este pe masă îți aparține, deci poți să iei și acasă”.

Evenimentul, însă, nu se reduce mâncare. Vor fi felurite activități și divertisment: „Toată cetatea va fi împărțită în șase sectoare. În fiecare sector am gândit niște activități, ca să nu stai doar la masă. Copiii vor fi cei mai fericiți. Pe lângă activități, venim cu o mare surpriză – tot felul de parade. De jur împrejurul mesei vor fi parade la anumite intervale”.

„În spatele acestei mese de 10.000 de oameni sunt 1.000 de oameni care au început de mult să pregătească totul. Sunt voluntari din Alba Iulia, Buzău, Zalău, Iași, București, Cluj, Târgu Măgurele. Fiecare ajută în felul lui”, a adăugat Alexa Vîlcan.

Accesul participanților se va face pe bază de brățări, ridicate în avans, iar de la ora 19.00 cetatea va fi deschisă tuturor pentru concerte și activități, chiar dacă nu au prins loc la masă.

Prin acest proiect, Alexa Vîlcan și colaboratorii săi combină gastronomie, distracție și simbolism istoric, invitând publicul să participe la o experiență memorabilă, dar și să contribuie la stabilirea unui record mondial.

