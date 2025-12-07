VIDEO | Povestea lui Nea Mihai, „Ferul”, din Apuseni: ,,Haiducul” de odinioară din munți, vizitat de voluntari în prag de sărbători. A primit o sobă nouă, haine curate, iar casa i-a fost orânduită în așteptarea Crăciunului
În preajma sărbătorilor de iarnă, când gândurile ni se întorc firesc spre ceea ce este mai cald și mai omenesc în noi, poveștile adevărate capătă o strălucire aparte. Ele vorbesc despre bunătate, despre oameni simpli care duc cu ei amintiri din alte vremuri și despre gesturile mărunte, dar decisive, ce pot schimba vieți.
Dintr-o astfel de poveste face parte și nea Mihai, cunoscut în Poiana Vadului drept „Ferul” – o poreclă care i se potrivește, dacă ne gândim la determinarea și încăpățânarea lui „de fier”. Este fratele regretatului taragotist Nicolae Fer (Feruțu), cel care, în tinerețe, a cântat alături de maestrul Dumitru Fărcaș la Filarmonica de Stat din Cluj, obținând locul al doilea pe țară, după cum mărturisește fiica sa într-o postare pe pagina de Facebook „Lăzești, Alba”.
Nea Mihai, ajuns la 83 de ani, a fost odinioară un „haiduc” al munților Apuseni. Chiar și astăzi, în cuvintele lui se simt ecouri ale unei tinereți demult trecute, ale unui caracter puternic, pe care unii l-ar putea considera rebel. Pletele la care nu vrea renunțe – acum subțiate de vreme – au rămas pentru el un simbol al libertății și al tinereții care nu se uită.
Întâlnirea cu voluntarii Offroadajută Apuseni, începutul unei povești de suflet
Înainte de Crăciunul anului 2024, viața i-a scos în cale lui nea Mihai pe voluntarii de la ,,Offroadajută Apuseni”. Bătrânul se afla într-o stare vizibil precară, iar casa lui, în condiții greu de descris. Impresionați de situație, oamenii au promis că vor reveni cât de repede, pentru a-l ajuta.
Și s-au ținut de cuvânt. Pe 3 ianuarie 2025, o echipă de oameni cu suflet mare a decis să înceapă anul făcând o faptă bună: au curățat locuința lui nea Mihai și au găsit chiar și un șobolan ascuns sub salteaua patului. A fost un moment care, dincolo de șoc, a confirmat cât de mult avea bătrânelul nevoie de ajutor.
Înainte de a trage concluzii pripite, voluntarii au ținut cont de ceea ce mulți uită: vârsta înaintată, singurătatea, neputințele care se adună odată cu trecerea anilor. În realitate, bătrânii apreciază cel mai mult prezența cuiva care le pășește pragul, le vorbește, îi ascultă și îi tratează cu demnitate — uneori mai mult decât orice pachet cu alimente.
Un an de grijă și prietenie
Pe parcursul anului 2025, nea Mihai a fost sprijinit constant de voluntari, în special de Vasile – „sufletul” grupului. A fost dus la medic, ajutat să-și facă igiena personală și, treptat, s-a legat o prietenie adevărată între el și cei de la ,,Offroadajută Apuseni”, iar bătrânelul a apărut frecvent în postările grupului.
O nouă vizită înainte de sărbători
Zilele trecute, după acțiunea desfășurată la tanti Ana din Galați–Zlatna, voluntarii au mers din nou la casa lui nea Mihai. Au schimbat patul, au vopsit mobilierul, au aranjat camera și au făcut ordine și au montat o sobă nouă pentru ca bătrânul să întâmpine sărbătorile în demnitate și căldură.
Pentru că, în fond, acesta este sensul adevărat al sărbătorilor: să întindem o mână de ajutor, să nu judecăm și să dăruim din ce putem, cu inima deschisă.
