VIDEO | Pompierii din Blaj au salvat un câine izolat pe râul Târnava Mare: A fost izolat timp de 4 zile
Pompierii de la ISU Blaj au avut parte de o misiune inedită atunci când au intervenit pentru a salva un izolat pe o insulă de pe râul Târnava Mare de mai bine de 4 zile.
Potrivit ISU Alba, uneori, eroismul nu înseamnă doar lupta cu flăcările, ci și răbdarea de a câștiga încrederea unui suflet speriat.
Chiar și atunci când misiunea pare neobișnuită, pompierii ISU Alba răspund prezent. Colegii noștri de la Stația Blaj au intervenit astăzi în localitatea Mănărade pentru a salva un câine izolat pe o insulă de pe râul Târnava Mare de mai bine de 4 zile.
Patru salvatori, o autospecială și un singur obiectiv: aducerea animalului la mal în siguranță.
Suntem mândri de colegii noștri care demonstrează, zi de zi, că viața are prioritate în orice formă ar fi ea! Bravo, băieți!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ACCIDENT rutier pe DN 1, între două autoturisme: Un copil și un bărbat din Alba, transportați de urgență la spital
ACCIDENT rutier pe DN 1 între două autoturisme: Un copil și un bărbat din Alba, transportați de urgență la spital O femeie, de 32 de ani, din județul Alba a fost implicată într-un accident rutier în județul Sibiu, produs pe DN 1, în localitatea Miercurea Sibiului, astăzi, 23 aprilie 2026. În urma evenimentului rutier, un […]
24 aprilie 2026 | Lucrări de reparații la covorul asfaltic pe două străzi din Alba Iulia. Restricții de trafic
Lucrări de reparații la covorul asfaltic pe două străzi din Alba Iulia. Restricții de trafic Vineri, 23 aprilie 2026, începând cu ora 10:00, se vor desfășura lucrări de reparații la covorul asfaltic pe strada Vasile Goldiș și pe Bulevardul Transilvaniei (zona Schit), au anunțat joi, 23 aprilie 2026, reprezentanții Primăriei Alba Iulia. „Pentru a evita […]
FOTO | Elev de la Colegiul Militar din Alba Iulia, distins cu Premiul special al Societății de Geografie din România. Ștefan Simescu, rezultatele deosebite obținute la Olimpiada Națională de Geografie
Elev de la Colegiul Militar din Alba Iulia, distins cu Premiul special al Societății de Geografie din România. Ștefan Simescu, rezultatele deosebite obținute la Olimpiada Națională de Geografie Ștefan Simescu, elev fruntaș în clasa a IX-a la Colegiul Militar din Alba Iulia, a fost distins cu Premiul special al Societății de Geografie din România pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”
Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”...
Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic accentuat în ultimii ani
Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic...
Știrea Zilei
FOTO | Domnul Traian, omul care se îngrijește în fiecare dimineață de curățenie în Cetatea Alba Carolina: „Un exemplu discret, dar puternic și important”
Domnul Traian, omul care se îngrijește în fiecare dimineață de curățenie în Cetatea Alba Carolina: „Un exemplu discret, dar puternic...
Primarul Dragoș Crișan, după ce jocurile de noroc au fost INTERZISE în Aiud: ,,Chiar jucători ne-au scris că își doresc să fie închise”
Primarul Dragoș Crișan, după ce jocurile de noroc au fost interzise în Aiud: ,,Chiar jucători ne-au scris că își doresc...
Curier Județean
Politică Administrație
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Opinii Comentarii
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...