VIDEO | Pompierii din Blaj au salvat un câine izolat pe râul Târnava Mare: A fost izolat timp de 4 zile

Pompierii din Blaj au salvat un câine izolat pe râul Târnava Mare: A fost izolat timp de 4 zile

Pompierii de la ISU Blaj au avut parte de o misiune inedită atunci când au intervenit pentru a salva un izolat pe o insulă de pe râul Târnava Mare de mai bine de 4 zile.

Potrivit ISU Alba, uneori, eroismul nu înseamnă doar lupta cu flăcările, ci și răbdarea de a câștiga încrederea unui suflet speriat.

Chiar și atunci când misiunea pare neobișnuită, pompierii ISU Alba răspund prezent. Colegii noștri de la Stația Blaj au intervenit astăzi în localitatea Mănărade pentru a salva un câine izolat pe o insulă de pe râul Târnava Mare de mai bine de 4 zile.

​Patru salvatori, o autospecială și un singur obiectiv: aducerea animalului la mal în siguranță.

​Suntem mândri de colegii noștri care demonstrează, zi de zi, că viața are prioritate în orice formă ar fi ea! Bravo, băieți!

