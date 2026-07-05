VIDEO | Pompierii din Alba, în prima linie a misiunilor din Republica Franceză: Opt salvatori din județ luptă împotriva incendiilor de vegetație
Pompierii din Alba, în prima linie a misiunilor din Republica Franceză: Opt salvatori din județ luptă împotriva incendiilor de vegetație
Opt salvatori de la ISU Alba participă în prima linie a misiunilor din Franța pentru stingerea incendiilor de pădure.
Potrivit ISU Alba, cei 8 colegi din cadrul ISU Alba , integrați în modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure, continuă misiunile de sprijinire a autorităților și comunităților din Republica Franceză. Acționând cot la cot cu omologii lor francezi, sub umbrela Mecanismului European de Protecție Civilă, salvatorii de la ISU Alba demonstrează, zi de zi, un înalt nivel de pregătire și adaptabilitate.
Până în prezent, misiunile desfășurate de pompierii români au fost de o complexitate ridicată. Aceștia au intervenit direct pentru limitarea unor incendii de vegetație care puneau în pericol zone de camping (unde au evacuat peste 150 de butelii GPL), au asigurat protecția unor comunități locale și au securizat obiective economice importante, precum un parc fotovoltaic din proximitatea localității Montalba.
În ciuda condițiilor meteo dificile și a vântului puternic care favorizează propagarea rapidă a flăcărilor, militarii noștri rămân la datorie. Dispozitivele de intervenție acționează neobosit, zi și noapte, pentru monitorizarea zonelor de risc și lichidarea focarelor.
Suntem mândri de curajul și profesionalismul arătate de colegii nostri în această misiune internațională! Le dorim succes în continuare, în misiunile pe care le vor desfășura, și sa se întoarcă cu bine acasă, în siguranță, a transmis ISU Alba.
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Reamintim că, aproape 20 de pompieri români intervin cu mai multe autospeciale de stingere și echipamente specializate, iar de luni dimineață operațiunile sunt sprijinite și de mijloace aeriene pentru limitarea și lichidarea incendiului.
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