VIDEO | Moment emoționant la Sebeș! Doi tineri studenți au fost cununați de primar. Dorin Nistor: ,,Nu demult îi premiam pentru excelență în educație”
Moment emoționant la Sebeș! Doi tineri studenți au fost cununați de primar. Dorin Nistor: ,,Nu demult îi premiam pentru excelență în educație”
Un moment emoționant a avut loc astăzi la Sebeș. Doi tineri au fost cununați de primarul municipiului. Edilul a transmis că i-a premiat, nu cu mult timp în urmă, pentru rezultatele deosebite obținute la învățătură.
Dorin Nistor, primarul din Sebeș, a împărtășit acest moment special, alături de un videoclip din întâlnirea cu comunitatea săsească din Petrești, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
„Azi am avut plăcerea de a oficia căsătoria a doi tineri studenți, pe care nu demult îi premiam pentru excelență în educație, apoi am răspuns invitației de a mă afla în mijlocul comunității săsești. În Parcul Zăvoi din Petrești, biserica evanghelică, strânsă în jurul părintelui Alfred Dahinten, a oficiat o slujbă religioasă în aer liber, urmată de un eveniment de socializare, de la care nu au lipsit Fanfara din Petrești și Trupa de dansuri săsești.
M-am bucurat să le fiu alături și am vrut să împart cu dumneavoastră aceste momente ale comunității locale, într-o zi senină de duminică.”, se arată în mesajul publicat de Dorin Nistor.
Reamintim că, Primăria Municipiului Sebeș premiază cuplurile care, în anul 2026, împlinesc sau au împlinit 50 de ani de căsătorie.
În acest sens, familiile care locuiesc în municipiul Sebeș, Lancrăm, Petrești, Răhău și împlinesc sau au împlinit, în acest an, 50 de ani de căsătorie, iar căsătoria a fost încheiată pe raza altor localități, sunt rugate să se prezinte la Primăria Municipiului Sebeș – Compartimentul Starea Civilă, cu o copie a cărților de identitate și certificatul de căsătorie, până în data de 14.08.2026.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vă adresați compartimentului Relații Publice, Comunicare și Informatică, la numărul de telefon 0258-731004 sau pe adresa de email: [email protected].
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