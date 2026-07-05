VIDEO | Misiunea pompierilor români în Republica Franceză: Aproape 20 de salvatori luptă cu incendiile de pădure
Misiunea pompierilor români în Republica Franceză: Aproape 20 de salvatori luptă cu incendiile de pădure
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că pompierii români aflați în Franța continuă intervențiile pentru stingerea incendiilor de vegetație și fond forestier, acționând în apropierea localității Montalba.
Aproape 20 de pompieri români intervin cu mai multe autospeciale de stingere și echipamente specializate, iar de luni dimineață operațiunile sunt sprijinite și de mijloace aeriene pentru limitarea și lichidarea incendiului.
Mesajul integral publicat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Romania:
Modulul național specializat de stins incendii de pădure continuă misiunea de sprijinire a autorităților franceze, intervenind în proximitatea localității Montalba pentru gestionarea unui incendiu de vegetație și fond forestier.
Pe parcursul nopții, pompierii români au asigurat monitorizarea permanentă a sectorului repartizat și au fost pregătiți să intervină pentru limitarea propagării flăcărilor către obiectivele aflate în zona de risc. Misiunea principală a vizat protejarea mai multor gospodării și a unui parc fotovoltaic, obiective care, în urma acțiunilor desfășurate, nu au fost afectate de incendiu.
Începând din această dimineață, dispozitivul de intervenție a fost completat cu mijloace aeriene de stingere, care acționează în sprijinul forțelor terestre pentru limitarea și lichidarea incendiului.
În sprijinul autorităților franceze acționează aproape 20 de pompieri români, cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri fiecare, o autospecială de stingere de mare capacitate, de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială radio.
Pentru asigurarea continuității intervenției și menținerea capacității operaționale la un nivel ridicat, efectivele modulului românesc sunt rotite periodic, astfel încât personalul implicat în misiune să beneficieze de timpul necesar refacerii fizice.
Misiunea se desfășoară sub coordonarea autorităților franceze, în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, pompierii români acționând alături de omologii lor pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație și protejarea comunităților aflate în pericol.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Carnea produsă în laborator ar putea sa nu mai ajungă pe piața din România. Proiect de lege care prevede suspendarea temporară
Carnea produsă în laborator ar putea sa nu mai ajungă pe piața din România. Proiect de lege care prevede suspendarea temporară Parlamentarii dezbat un proiect de lege care prevede suspendarea temporară a introducerii pe piața din România a alimentelor și furajelor obținute prin culturi celulare, cunoscute și sub denumirea de carne cultivată în laborator. Inițiativa […]
România, primul loc în UE la taxarea salariilor: Peste 40% din venitul brut al unui singur angajat ajunge la stat
România, primul loc în UE la taxarea salariilor: Peste 40% din venitul brut al unui singur angajat ajunge la stat România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește taxarea salariilor, potrivit datelor Eurostat pentru anul 2025, publicate la jumătatea anului 2026. Astfel, un angajat singur, fără copii, care câștigă salariul […]
Însoţitorii pacienţilor oncologici ar putea beneficia de indemnizaţie și concediu pe durata investigaţiilor medicale. Ce mai prevede proiectul
Însoţitorii pacienţilor oncologici ar putea beneficia de indemnizaţie și concediu pe durata investigaţiilor medicale. Ce mai prevede proiectul Un proiect de lege, depus la sfârșitul lunii iunie 2026, prevede modificarea Legii nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Potrivit inițiativei, persoanele care însoțesc pacienți oncologici cu vârsta de peste 18 ani […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Misiunea pompierilor români în Republica Franceză: Aproape 20 de salvatori luptă cu incendiile de pădure
Misiunea pompierilor români în Republica Franceză: Aproape 20 de salvatori luptă cu incendiile de pădure Inspectoratul General pentru Situații de...
Carnea produsă în laborator ar putea sa nu mai ajungă pe piața din România. Proiect de lege care prevede suspendarea temporară
Carnea produsă în laborator ar putea sa nu mai ajungă pe piața din România. Proiect de lege care prevede suspendarea...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 iulie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 iulie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | Cristina Moldovan, albaiulianca ce a pus bazele Clubului TC SUN Alba Iulia: ,,La noi, tenisul nu înseamnă doar performanță, ci și disciplină, încredere, dezvoltare personală și bucuria de a face mișcare
Cristina Moldovan, albaiulianca care a pus bazele Clubului TC SUN Alba Iulia: ,,La noi, tenisul nu înseamnă doar performanță, ci...
Curier Județean
Dumitru Chisăliță, șeful AEI: „Exploatarea gazelor din Marea Neagră oferă României o oportunitate istorică”
Dumitru Chisăliță, șeful AEI: „Exploatarea gazelor din Marea Neagră oferă României o oportunitate istorică” Exploatarea gazelor din Marea Neagră reprezintă...
FOTO | Dacia Market le mulțumește oamenilor care au stat în spatele deschiderii noului magazin din Alba Iulia: ,,Nu ar fi existat fără voi”
Dacia Market le mulțumește oamenilor care au stat în spatele deschiderii noului magazin din Alba Iulia: ,,Nu ar fi existat...
Politică Administrație
VIDEO | Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia
Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor...
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Opinii Comentarii
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari La 3 iulie 1863, la...