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VIDEO | Misiunea pompierilor români în Republica Franceză: Aproape 20 de salvatori luptă cu incendiile de pădure

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Misiunea pompierilor români în Republica Franceză: Aproape 20 de salvatori luptă cu incendiile de pădure

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că pompierii români aflați în Franța continuă intervențiile pentru stingerea incendiilor de vegetație și fond forestier, acționând în apropierea localității Montalba.

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Aproape 20 de pompieri români intervin cu mai multe autospeciale de stingere și echipamente specializate, iar de luni dimineață operațiunile sunt sprijinite și de mijloace aeriene pentru limitarea și lichidarea incendiului.

Mesajul integral publicat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Romania:

Modulul național specializat de stins incendii de pădure continuă misiunea de sprijinire a autorităților franceze, intervenind în proximitatea localității Montalba pentru gestionarea unui incendiu de vegetație și fond forestier.

Pe parcursul nopții, pompierii români au asigurat monitorizarea permanentă a sectorului repartizat și au fost pregătiți să intervină pentru limitarea propagării flăcărilor către obiectivele aflate în zona de risc. Misiunea principală a vizat protejarea mai multor gospodării și a unui parc fotovoltaic, obiective care, în urma acțiunilor desfășurate, nu au fost afectate de incendiu.

Începând din această dimineață, dispozitivul de intervenție a fost completat cu mijloace aeriene de stingere, care acționează în sprijinul forțelor terestre pentru limitarea și lichidarea incendiului.

În sprijinul autorităților franceze acționează aproape 20 de pompieri români, cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri fiecare, o autospecială de stingere de mare capacitate, de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială radio.

Pentru asigurarea continuității intervenției și menținerea capacității operaționale la un nivel ridicat, efectivele modulului românesc sunt rotite periodic, astfel încât personalul implicat în misiune să beneficieze de timpul necesar refacerii fizice.

Misiunea se desfășoară sub coordonarea autorităților franceze, în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, pompierii români acționând alături de omologii lor pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație și protejarea comunităților aflate în pericol.

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