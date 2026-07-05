Trafic de droguri și substanțe psihoactive: Ani grei de închisoare pentru doi dealeri. Decizie la Tribunalul Alba
Trafic de droguri și substanțe psihoactive: Ani grei de închisoare pentru doi dealeri. Decizie la Tribunalul Alba
Tribunalul Alba a pronunțat vineri, 3 iulie 2026 una dintre cele mai importante hotărâri din ultimii ani într-un dosar complex instrumentat de DIICOT, vizând o amplă rețea de distribuție de substanțe psihoactive și droguri de risc care ar fi acționat pe raza județului pe parcursul anilor 2023-2025.
Instanța a condamnat doi dintre inculpați la pedepse privative de libertate, în timp ce un al treilea inculpat, acuzat exclusiv de deținere de droguri pentru consum propriu, a primit un avertisment și s-a dispus renunțarea la aplicarea unei pedepse.
Hotărârea nu este, însă, definitivă și poate fi atacată cu apel.
Sute de acte materiale reținute de anchetatori
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DIICOT, principalul inculpat a fost acuzat că a desfășurat, în mod repetat, activități de comercializare și distribuire atât de cannabis, cât și de substanța psihoactivă 2-MMC, cunoscută pe piața consumatorilor sub denumirea de „cristal”. Anchetatorii au reținut că acesta ar fi vândut sute de grame de substanțe psihoactive și aproape două kilograme de cannabis, efectuând tranzacții cu numeroși cumpărători, inclusiv cu un colaborator autorizat al organelor judiciare.
În același dosar, cel de-al doilea inculpat a fost acuzat că a desfășurat o activitate de trafic de substanțe psihoactive pe o perioadă de aproximativ doi ani, procurorii reținând nu mai puțin de 279 de acte materiale de vânzare sau oferire de 2-MMC către numeroși consumatori.
Perchezițiile au dus la descoperirea unor cantități importante de droguri
În urma perchezițiilor efectuate în februarie 2025, anchetatorii au ridicat cantități importante de substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, cannabis, telefoane mobile folosite în activitatea infracțională, precum și sume de bani considerate provenite din trafic.
În cazul principalului inculpat, procurorii au susținut că acesta deținea aproape 100 de grame de 2-MMC pregătite pentru distribuire și aproximativ 1,8 kilograme de cannabis. La cel de-al doilea inculpat au fost descoperite mai multe punguțe cu 2-MMC pregătite pentru comercializare. De asemenea, al treilea inculpat a fost depistat având asupra sa peste 3 grame de 4-CMC, drog de mare risc, destinate consumului propriu.
Schimbare legislativă importantă în timpul anchetei
Dosarul a fost influențat și de modificările legislative intervenite în martie 2025. Până atunci, 2-MMC era încadrată în categoria substanțelor susceptibile de a avea efecte psihoactive, însă prin Legea nr. 30/2025 aceasta a fost introdusă în categoria drogurilor de mare risc. Pentru faptele analizate anterior modificării legislative, instanța a aplicat legea penală mai favorabilă, așa cum prevede Codul penal.
Pedeapsă rezultantă de 10 ani și 6 luni pentru principalul inculpat
După analizarea probelor administrate în dosar, Tribunalul Alba l-a condamnat pe principalul inculpat la patru ani de închisoare pentru efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și la trei ani și șase luni pentru trafic de droguri de risc.
Instanța a constatat însă că acesta mai executa o condamnare definitivă într-un alt dosar de trafic de droguri. În urma contopirii pedepselor, judecătorii au stabilit o pedeapsă rezultantă de 10 ani și 6 luni de închisoare, care va fi executată în regim de detenție.
Cinci ani de închisoare pentru cel de-al doilea inculpat
Cel de-al doilea inculpat a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, instanța reținând în sarcina acestuia 279 de acte materiale desfășurate într-o perioadă îndelungată. Judecătorii au dispus menținerea arestului preventiv și deducerea perioadei deja executate în detenție.
Consumatorul a primit doar un avertisment
În ceea ce îl privește pe al treilea inculpat, acuzat exclusiv de deținerea unei cantități reduse de drog de mare risc pentru consum propriu, instanța a apreciat că sunt îndeplinite condițiile pentru renunțarea la aplicarea unei pedepse, aplicându-i doar un avertisment.
Confiscări importante și bani considerați proveniți din trafic
Pe lângă pedepsele cu închisoarea, Tribunalul Alba a dispus confiscarea telefoanelor utilizate în activitatea infracțională, a tuturor cantităților de droguri și substanțe psihoactive ridicate în timpul anchetei, precum și confiscarea sumelor de bani considerate a proveni din activitatea de trafic.
În cazul principalului inculpat, valoarea sumelor confiscate depășește 100.000 de lei, reprezentând contravaloarea drogurilor și substanțelor comercializate, iar în cazul celui de-al doilea inculpat instanța a dispus confiscarea mai multor zeci de mii de lei proveniți din vânzarea repetată de 2-MMC. Au fost menținute și măsurile asigurătorii instituite asupra banilor ridicați în cursul anchetei.
Hotărârea poate fi atacată
Sentința pronunțată vineri, 3 iulie 2026 de Tribunal Alba nu este definitivă. Atât inculpații, cât și procurorii au dreptul de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, urmând ca dosarul să fie analizat de instanța de control judiciar.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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