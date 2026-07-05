Un șofer din Alba, condamnat la închisoare pentru că a condus fără permis, a scăpat de detenție și a fost achitat pentru că a circulat cu mașina pe… iarbă și nu pe un drum public
Un șofer din Alba, condamnat la închisoare pentru că a condus fără permis, a scăpat de detenție și a fost achitat pentru că a circulat cu mașina pe… iarbă și nu pe un drum public
Un bărbat din județul Alba, condamnat inițial la un an și șase luni de închisoare cu executare pentru conducere fără permis, a fost achitat definitiv de Curtea de Apel Alba Iulia, într-un dosar în care, în final, a demonstrat că nu a condus pe un drum public.
Cazul s-a petrecut în mai 2024, în zona Poienii Narciselor de la Negrileasa, comuna Bucium, în timpul tradiționalei sărbători dedicate narciselor. Potrivit polițiștilor, bărbatul (Vasile Ionel C.) a fost depistat la volanul unui autoturism, fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Judecătoria Câmpeni a considerat că fapta este dovedită și l-a condamnat la un an și șase luni de închisoare în regim de detenție. Instanța a reținut că inculpatul a condus pe drumul comunal 87 Negrileasa – Poiana Narciselor, drum deschis circulației publice, iar faptul că nu deținea permis reprezintă un pericol real pentru siguranța traficului. Judecătorii au avut în vedere și antecedentele penale ale acestuia, aflat în stare de recidivă postexecutorie.
Condamnarea nu a rămas însă definitivă. Bărbatul a atacat sentința la Curtea de Apel Alba Iulia și a susținut constant că nu a circulat pe drumul comunal, ci pe o suprafață acoperită cu iarbă, folosită de participanții la festival pentru amplasarea corturilor și parcarea autovehiculelor.
În apel, apărarea a invocat existența unor neconcordanțe importante în dosar. Astfel, în documentele întocmite imediat după incident era menționat drumul comunal 88, în timp ce ulterior, în rechizitoriu și în hotărârea primei instanțe, apărea drumul comunal 87.
De asemenea, inculpatul a susținut că a parcurs doar câteva sute de metri printr-o zonă de câmp pentru a ajunge la tarabele amplasate cu ocazia sărbătorii.
Instanța de apel a analizat declarațiile polițiștilor, ale martorilor și planșele fotografice depuse la dosar și a ajuns la concluzia că acuzarea nu a reușit să demonstreze dincolo de orice îndoială rezonabilă că autoturismul a circulat efectiv pe un drum public. Judecătorii au arătat că, pentru existența infracțiunii de conducere fără permis, nu este suficient să fie dovedită doar conducerea unui autovehicul. Legea impune ca aceasta să se desfășoare pe un drum public, iar acest element esențial nu a fost demonstrat cu certitudine.
Judecătorii au mai constatat că probele administrate nu stabilesc exact locul în care a circulat mașina și nici locul unde a fost oprit șoferul. Mai mult, fotografiile depuse în apel indică existența unor suprafețe cu iarbă și urme de circulație create în timp de participanții la festival, distincte de drumurile comunale din zonă.
În motivarea deciziei definitive se arată că ansamblul probator nu este suficient pentru a răsturna prezumția de nevinovăție și că nu poate fi stabilit fără dubiu că bărbatul a condus pe drumul comunal 87 Negrileasa – Poiana Narciselor.
Prin urmare, Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul, a desființat în totalitate sentința Judecătoriei Câmpeni și a dispus achitarea inculpatului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Trafic de droguri și substanțe psihoactive: Ani grei de închisoare pentru doi dealeri. Decizie la Tribunalul Alba
Trafic de droguri și substanțe psihoactive: Ani grei de închisoare pentru doi dealeri. Decizie la Tribunalul Alba Tribunalul Alba a pronunțat vineri, 3 iulie 2026 una dintre cele mai importante hotărâri din ultimii ani într-un dosar complex instrumentat de DIICOT, vizând o amplă rețea de distribuție de substanțe psihoactive și droguri de risc care ar […]
FOTO | Opt motocicliști italieni au descoperit Alba Iulia din întâmplare și au decis să își prelungească șederea după ce au aflat ce ascunde Cetatea Alba Carolina și județul Alba: „Cu siguranță vom reveni”
Opt motocicliști italieni au descoperit Alba Iulia din întâmplare și au decis să își prelungească șederea după ce au aflat ce ascunde Cetatea Alba Carolina și județul Alba: „Cu siguranță vom reveni” Un grup format din opt italieni pasionați de motociclete, aflați într-un tur al României, având ca obiectiv vizitarea celor mai impresionante castele și […]
Urmărire ca în filme la Unirea: Tânăr fără permis, prins după ce a ignorat semnalul polițiștilor. Un bărbat i-a încredințat mașina, deși știa că nu are carnet
Urmărire ca în filme la Unirea: Tânăr fără permis, prins după ce a ignorat semnalul polițiștilor. Un bărbat i-a încredințat mașina, deși știa că nu are carnet Un tânăr de 20 de ani, din județul Sălaj, este cercetat de polițiști după ce a fost prins conducând fără permis un autoturism în localitatea Unirea. Incidentul a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tot mai puțini pasageri pe trenurile din România. Numărul a scăzut cu 8,8% în primul trimestru din 2026. Date INS
Tot mai puțini pasageri pe trenurile din România. Numărul a scăzut cu 8,8% în primul trimestru din 2026. Date INS...
Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian: „Transformarea digitală a educației și cercetării reprezintă un proces de durată, care necesită competență, răbdare și continuitate”
Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian: „Transformarea digitală a educației și cercetării reprezintă un proces de durată, care necesită competență,...
Știrea Zilei
Un șofer din Alba, condamnat la închisoare pentru că a condus fără permis, a scăpat de detenție și a fost achitat pentru că a circulat cu mașina pe… iarbă și nu pe un drum public
Un șofer din Alba, condamnat la închisoare pentru că a condus fără permis, a scăpat de detenție și a fost...
Trafic de droguri și substanțe psihoactive: Ani grei de închisoare pentru doi dealeri. Decizie la Tribunalul Alba
Trafic de droguri și substanțe psihoactive: Ani grei de închisoare pentru doi dealeri. Decizie la Tribunalul Alba Tribunalul Alba a...
Curier Județean
Mașini lăsate murdare pe domeniul public din Alba Iulia: Ce amenzi sunt prevăzute în noul Regulament de gospodărire a municipiului
Mașini lăsate murdare pe domeniul public din Alba Iulia: Ce amenzi sunt prevăzute în noul Regulament de gospodărire a municipiului...
FOTO | Incendiu la Petrești: O claie de fân a luat foc pe strada Energiei. Intervin pompierii din Sebeș
Incendiu la Petrești: O claie de fân a luat foc pe strada Energiei. Intervin pompierii din Sebeș Pompierii din Sebeș...
Politică Administrație
VIDEO | Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor Negrescu la Alba Iulia
Peste 400 de participanți la „Transylvania EU Funds Day”, platforma regională de dialog privind viitorul fondurilor europene, organizată de Victor...
Comunicat Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat
Voicu Vușcan (deputat PSD Alba): USR continuă numirile politice în companiile de stat USR continuă numirile pe criterii politice după...
Opinii Comentarii
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari
3 iulie 1863: La Sibiu se deschide Dieta Transilvaniei, prima în care românii devin majoritari La 3 iulie 1863, la...