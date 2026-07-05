Un șofer din Alba, condamnat la închisoare pentru că a condus fără permis, a scăpat de detenție și a fost achitat pentru că a circulat cu mașina pe… iarbă și nu pe un drum public

Un bărbat din județul Alba, condamnat inițial la un an și șase luni de închisoare cu executare pentru conducere fără permis, a fost achitat definitiv de Curtea de Apel Alba Iulia, într-un dosar în care, în final, a demonstrat că nu a condus pe un drum public.

Cazul s-a petrecut în mai 2024, în zona Poienii Narciselor de la Negrileasa, comuna Bucium, în timpul tradiționalei sărbători dedicate narciselor. Potrivit polițiștilor, bărbatul (Vasile Ionel C.) a fost depistat la volanul unui autoturism, fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Judecătoria Câmpeni a considerat că fapta este dovedită și l-a condamnat la un an și șase luni de închisoare în regim de detenție. Instanța a reținut că inculpatul a condus pe drumul comunal 87 Negrileasa – Poiana Narciselor, drum deschis circulației publice, iar faptul că nu deținea permis reprezintă un pericol real pentru siguranța traficului. Judecătorii au avut în vedere și antecedentele penale ale acestuia, aflat în stare de recidivă postexecutorie.

Condamnarea nu a rămas însă definitivă. Bărbatul a atacat sentința la Curtea de Apel Alba Iulia și a susținut constant că nu a circulat pe drumul comunal, ci pe o suprafață acoperită cu iarbă, folosită de participanții la festival pentru amplasarea corturilor și parcarea autovehiculelor.

În apel, apărarea a invocat existența unor neconcordanțe importante în dosar. Astfel, în documentele întocmite imediat după incident era menționat drumul comunal 88, în timp ce ulterior, în rechizitoriu și în hotărârea primei instanțe, apărea drumul comunal 87.

De asemenea, inculpatul a susținut că a parcurs doar câteva sute de metri printr-o zonă de câmp pentru a ajunge la tarabele amplasate cu ocazia sărbătorii.

Instanța de apel a analizat declarațiile polițiștilor, ale martorilor și planșele fotografice depuse la dosar și a ajuns la concluzia că acuzarea nu a reușit să demonstreze dincolo de orice îndoială rezonabilă că autoturismul a circulat efectiv pe un drum public. Judecătorii au arătat că, pentru existența infracțiunii de conducere fără permis, nu este suficient să fie dovedită doar conducerea unui autovehicul. Legea impune ca aceasta să se desfășoare pe un drum public, iar acest element esențial nu a fost demonstrat cu certitudine.

Judecătorii au mai constatat că probele administrate nu stabilesc exact locul în care a circulat mașina și nici locul unde a fost oprit șoferul. Mai mult, fotografiile depuse în apel indică existența unor suprafețe cu iarbă și urme de circulație create în timp de participanții la festival, distincte de drumurile comunale din zonă.

În motivarea deciziei definitive se arată că ansamblul probator nu este suficient pentru a răsturna prezumția de nevinovăție și că nu poate fi stabilit fără dubiu că bărbatul a condus pe drumul comunal 87 Negrileasa – Poiana Narciselor.

Prin urmare, Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul, a desființat în totalitate sentința Judecătoriei Câmpeni și a dispus achitarea inculpatului.

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