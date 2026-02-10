VIDEO | Polițiștii din Alba, mesaj special cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet: „Când plasați o comandă pe un site, asigurați-vă că nu e vorba de un site fals!”

Polițiștii din Alba, mesaj special cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet: „Când plasați o comandă pe un site, asigurați-vă că nu e vorba de un site fals!”

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a transmis un mesaj special cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet.

„Astăzi, 10 februarie 2026, marcăm Ziua Siguranței pe Internet, eveniment global dedicat navigării în siguranță pe internet.

Internetul face parte din viața noastră de zi cu zi, oferindu-ne acces la informații și posibilitatea ca orice produs să ajungă mai repede la ușa noastră. Mai mult, internetul facilitează comunicarea și menținerea relațiilor, indiferent de distanță, aspecte pozitive, însă este necesar să ținem cont de câteva recomandări atunci când interacționăm cu persoane pe care nu le cunoaștem.

În primul rând, atunci când plasați o comandă pe un site, asigurați-vă că nu e vorba de un site fals. Verificați întotdeauna domeniul site-ului, înainte de a plasa o comandă online! Pentru a vă proteja de fraudele pe internet, evitați să accesați linkuri primite pe e-mail sau prin alte aplicații de comunicare, în special din surse necunoscute. Nu introduceți datele bancare, dacă aveți o urmă de bănuială! De asemenea, nu furnizați datele personale unor persoane pe care nu le cunoașteți! În spatele unei voci calde sau a unui profil prietenos, se poate ascunde o persoană care pune la cale o înșelătorie. Spre exemplu, dacă sunteți contactat de o persoană care vă solicită date confidențiale precum parole de acces, datele cardului sau coduri PIN, nu dați curs acestor solicitări. E o capcană!

În al doilea rând, fiți precauți atunci când discutați cu persoane pe care le-ați cunoscut în mediul online. Nu acceptați întâlniri cu persoane cunoscute în mediul virtual! Printre factorii care favorizează victimizarea minorilor în sfera infracțiunilor din mediul online se numără vârsta prea mică, naivitatea asociată acesteia, curiozitatea, lipsa supravegherii din partea părinților, cunoștințele scăzute în ceea ce privește utilizarea internetului și riscurile aferente. Copiii trebuie îndemnați să folosească internetul responsabil. De pildă, dacă o persoană vă solicită furnizarea unor date personale, vă cheamă într-o anumită locație sau vă îndeamnă să-i transmiteți anumite filmări, nu continuați discuția și blocați contul persoanei. Este clar că, în spatele acestor inițiative, se ascunde un răufăcător.

Așadar, internetul are numeroase avantaje și își relevă importanța în viața noastră, însă presupune și o atenție sporită.

Noi suntem aici pentru siguranța dumneavoastră, inclusiv online!”, se arată în mesajul special.

