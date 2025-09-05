VIDEO | Polițiștii din Alba continuă acțiunile de verificare a vitezei în trafic: Recomandările privind respectarea vitezei

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a transmis că acțiunile pentru monitorizarea respectării regimului legal de viteză continuă și în acest sfârșit de săptămână. Oamenii legii derulează controale pe drumurile din județ, cu scopul de a preveni accidentele rutiere cauzate de viteză excesivă.

Într-un videoclip publicat de IPJ Alba, se arată modul în care echipajele aflate pe teren utilizează aparatele radar pentru depistarea șoferilor care depășesc limita legală. Aceste verificări fac parte dintr-un plan mai amplu de prevenire și reducere a numărului de evenimente rutiere grave.

Polițiștii îi sfătuiesc pe conducătorii auto să respecte limita de viteză de 50 km/h în interiorul localităților, iar acolo unde există semnalizare rutieră specifică să reducă și mai mult viteza. Este important ca șoferii să fie atenți la trecerile de pietoni, în apropierea școlilor, parcurilor sau zonelor frecventate de copii și persoane vârstnice, unde pericolul de accidente este mai ridicat.

De asemenea, se recomandă adaptarea permanentă a vitezei la condițiile de drum și trafic (carosabil umed, vizibilitate redusă sau aglomerație) pentru a putea opri în siguranță la nevoie. Polițiștii reamintesc că fiecare kilometru în plus peste limita legală înseamnă un timp de reacție mai mic și o distanță de frânare mai mare, crescând riscul producerii unor accidente.

Nu în ultimul rând, șoferii sunt încurajați să circule preventiv, să păstreze distanța corespunzătoare față de vehiculele din față și să manifeste răbdare în trafic, pentru ca drumurile din județ să fie mai sigure pentru toți participanții.

