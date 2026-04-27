Trei bărbați care au furat un cablu electric în valoare de 10.000 de euro și-au primit pedepsele: Decizie în primă instanță la Judecătoria Alba Iulia

Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, vineri, 24 aprilie 2026 mai multe condamnări în dosarul furtului unui cablu electric în valoare de 50.000 de lei (aproape 10.000 de euro), tăiat în toiul nopții din incinta unei societăți comerciale din Sântimbru și valorificat rapid.

Instanța a condamnat patru bărbați, trei pentru furt calificat și unul pentru tăinuire. Unul dintre ei, cu antecedente penale, a primit o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 3 luni de închisoare cu executare. Acestuia i s-a anulat o suspendare anterioară.

Un inculpat fără antecedente penale a primit pedeapsa de un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe 2 ani. I-au fost impuse, de asemenea, măsuri de supraveghere și obligația de a presta timp de 60 de zile muncă în folosul comunității.

Un inculpat minor la data comiterii faptei a primit o măsură educativă neprivativă de liberate, constând în asistarea zilnică timp de 6 luni.

Persoana care a cumpărat cuprul a fost sancționată cu o amendă penală de 9.000 de lei, pentru tăinuire.

În cazul unui inculpat decedat între timp, procesul penal a încetat.

Pe latura civilă, Judecătoria Alba Iulia i-a obligat pe toți inculpații în viață la plata în solidar a sumei de 50.000 de lei către societatea comercială păgubită.

Sentința Judecătoriei Alba Iulia poate fi contestată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Ce s-a întâmplat

În noaptea de 13/14 iulie 2022, patru persoane au furat un cablu electric de 200 de metri din incinta societății comerciale din Sântimbru. Inițial, aceştia ajunseseră în curtea societății comerciale fără intenţii infracționale, însă au revenit câteva ore mai târziu, hotărâţi să valorifice cablul din cupru. După ce s-au asigurat că nu este sub tensiu-ne, l-au tăiat, l-au transportat şi ulterior l-au dezmembrat pentru a obține metalul valoros.

După două zile, un al cincilea inculpat a cumpărat 150 kg de cupru, contra sumei de 2.000 de lei, deși bănuia că provine dintr-un furt.

Ulterior întreaga cantitate de cupru a fost recuperată de autorități și restaurată firmei păgubite.

