Cartea de identitate, mai simplu de reînnoit. Motivul pentru care un document important nu mai este solicitat: „Am avut peste 4.000 de sesizări pe diferite teme”
Cartea de identitate, mai simplu de reînnoit. Motivul pentru care un document important nu mai este solicitat: „Am avut peste 4.000 de sesizări pe diferite teme”
Certificatul de naștere nu va mai fi necesar pentru reînnoirea cărților electronice de identitate, potrivit unei măsuri anunțate de Guvern pentru simplificarea procedurilor administrative.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, într-un interviu acordat Digi24, că decizia a fost luată în urma sesizărilor primite de la cetățeni prin platforma guvernamentală „Fără hârtie”, unde mai multe persoane au semnalat birocrația legată de reînnoirea actelor de identitate.
,,Acest document nu mai este solicitat”
Ea a explicat faptul că măsura a fost deja transmisă către structurile implicate în emiterea documentelor de identitate, în urma discuțiilor purtate cu Ministerul Afacerilor Interne și cu punctele de lucru unde se procesează solicitările pentru noile cărți electronice de identitate.
„S-a discutat cu Ministerul Afacerilor Interne, s-a comunicat către toate punctele în care se emit cărțile electronice de identitate și acest document nu mai este solicitat. Suntem în curs cu rezolvarea multor probleme. Am avut peste 4.000 de de sesizări pe diferite teme”, a explicat Oana Gheorghiu.
Decizia vine după ce numeroși cetățeni au reclamat, pe platforma „Fără hârtie”, că li se cer în mod repetat documente care au fost deja depuse și înregistrate la prima emitere a actelor de identitate, deși datele respective nu se modifică în timp, cum este cazul certificatului de naştere.
Conform informațiilor publicate pe platformă, există totuși o excepție: persoanele care au dobândit cetățenia română înainte de 31 martie 2025 și nu au avut anterior un act de identitate emis în România trebuie să prezinte certificatul de naştere la prima solicitare.
,,Suntem în dialog cu multe, cu multe instituții, cu care încercăm să rezolvăm problemele”
Vicepremierul a subliniat că proiectul face parte dintr-un demers amplu de reducere a birocrației și de digitalizare a administrației publice, însă a precizat că implementarea completă depinde de modificări procedurale și de colaborarea între instituții.
„Eu cred că acest demers, «Fără hârtie» a fost unul extraordinar de bun, de dialog cu cetățenii și de a pune în fața autorităților nevoile reale cu care se confruntă oamenii. Și pe noi ne-a ajutat să împingem unele lucruri înainte. Nu înseamnă că toate se vor rezolva peste noapte, pentru că pentru unele e nevoie de digitalizare, de schimbare a unor proceduri, dar suntem în dialog cu multe, cu multe instituții, cu care încercăm să rezolvăm problemele”, a mai declarat Oana Gheorghiu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cartea de identitate, mai simplu de reînnoit. Motivul pentru care un document important nu mai este solicitat: „Am avut peste 4.000 de sesizări pe diferite teme”
Cartea de identitate, mai simplu de reînnoit. Motivul pentru care un document important nu mai este solicitat: „Am avut peste...
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
