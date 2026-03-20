VIDEO | ,,Polițist pentru o zi” la Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia: 18 studenți au participat la un exercițiu practic de soluționare a unei spețe, lucrând alături de polițiști

,,Polițist pentru o zi” la Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia: 18 studenți au participat la un exercițiu practic de soluționare a unei spețe, lucrând alături de polițiști

În cadrul activităților dedicate sărbătoririi Zilei Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în colaborare cu Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din municipiul Alba Iulia, a organizat astăzi, 20 martie 2026, o activitate aplicativă destinată studenților de la Drept.

În cadrul evenimentului, 18 studenți au participat la un exercițiu practic de soluționare a unei spețe, lucrând alături de polițiști.

Scopul activității l-a constituit familiarizarea studenților cu aspecte concrete ale muncii de poliție, precum și dezvoltarea abilităților de analiză juridică și colaborare interdisciplinară.

Activitatea a oferit o perspectivă practică asupra modului în care instituțiile din domeniul juridic colaborează și gestionează situații concrete din activitatea profesională, studenții având oportunitatea de a interpreta roluri specifice domeniului juridic și aplicării legii, precum: judecător, procuror, avocat, polițist sau purtător de cuvânt.

Adresăm mulțumiri pentru sprijinul acordat Universității ,,1 Decembrie 1918″ din municipiul Alba Iulia și Asociației Internaționale a Polițiștilor – Regiunea I Alba.

Proiectul ,,Polițist pentru o zi” a ajuns la cea de-a cincea ediție. De această dată, invitația a fost lansată mediului academic.

Mulțumim tuturor studenților pentru entuziasm, implicare și prezență activă. Astăzi, împreună, ne-am reamintit că soluționarea unei spețe presupune implicarea tuturor factorilor instituționali.

Halterofilul Andrei Socaci va fi declarat post-mortem cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia Aleșii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat un proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia – post-mortem halterofilului Andrei Socaci.

VIDEO | Când se plantează florile și cât de greu se îngrijesc. Explicațiile lui Lucian Șoșa: ,,Perioada mai grea pentru ele a trecut deja" Lucian Șoșa, de la Pepiniera Șoșa, este prezent la PlantFest Aiud, târgul organizat de Primăria Municipiului Aiud, în perioada 20-22 martie, unde le propune vizitatorilor o ofertă variată de plante și […]

Ayana Rancea, elevă la Liceul Teoretic Teiuș, rezultat impresionant la Olimpiada de Limba și Literatura Română: A obținut locul II Eleva Ayana Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul al II-lea la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba și literatura română.

