VIDEO | ,,Polițist pentru o zi” la Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia: 18 studenți au participat la un exercițiu practic de soluționare a unei spețe, lucrând alături de polițiști

,,Polițist pentru o zi” la Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia: 18 studenți au participat la un exercițiu practic de soluționare a unei spețe, lucrând alături de polițiști

În cadrul activităților dedicate sărbătoririi Zilei Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în colaborare cu Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din municipiul Alba Iulia, a organizat astăzi, 20 martie 2026, o activitate aplicativă destinată studenților de la Drept.

În cadrul evenimentului, 18 studenți au participat la un exercițiu practic de soluționare a unei spețe, lucrând alături de polițiști.

Scopul activității l-a constituit familiarizarea studenților cu aspecte concrete ale muncii de poliție, precum și dezvoltarea abilităților de analiză juridică și colaborare interdisciplinară.

Activitatea a oferit o perspectivă practică asupra modului în care instituțiile din domeniul juridic colaborează și gestionează situații concrete din activitatea profesională, studenții având oportunitatea de a interpreta roluri specifice domeniului juridic și aplicării legii, precum: judecător, procuror, avocat, polițist sau purtător de cuvânt.

Adresăm mulțumiri pentru sprijinul acordat Universității ,,1 Decembrie 1918″ din municipiul Alba Iulia și Asociației Internaționale a Polițiștilor – Regiunea I Alba.

Proiectul ,,Polițist pentru o zi” a ajuns la cea de-a cincea ediție. De această dată, invitația a fost lansată mediului academic.

Mulțumim tuturor studenților pentru entuziasm, implicare și prezență activă. Astăzi, împreună, ne-am reamintit că soluționarea unei spețe presupune implicarea tuturor factorilor instituționali.

