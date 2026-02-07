VIDEO | Polițist local din Alba Iulia, despre Aurel Oltean, pe care l-a văzut luna trecută în sala de judecată: Tremura foarte tare, o persoană zdruncinată. Era înconjurat de mai mulți gardieni
Gabriel Szabo, supranumit “Telu”, care ocupă funcția de polițist local în Alba Iulia, a oferit o reacție după moartea lui Aurel Oltean, cel care l-a ucis pe omul de afaceri Teofil Țîr.
“Telu” spune că recent, din curiozitate, a fost personal în sala de judecată pentru a vedea cum arată criminalul care a șocat Alba Iulia prin crima comisă în anii 90.
Citește și: Aurel Oltean, autorul crimei care a șocat Alba Iulia în anii ’90, a murit! S-a stins cu puțin timp înainte de a-și ispăși pedeapsa. Ar putea fi înmormântat pe banii primăriei
,,M-am dus, eu am vrut să merg, pe 28 sau 29 luna trecută, la Deva. Am vrut să văd și eu cum arată această persoană, o persoană foarte zdruncinată. Tremura foarte tare acolo, în sala de judecată, tremura foarte tare. Gândiți-vă că un gardian aducea câte 5, câte 10 deținuți, hoți, criminali sau nu știu ce mai erau, pentru că fiecare, probabil, greșim în viață. Respectivul era înconjurat de mai mulți gardieni. Tremura foarte tare”, a povestit Gabriel Szabo.
Despre fapta comisă de Aurel Oltean, polițistul local spune că: ,,la data de 23.04.1999, în jurul orei 19:00, a fost asasinat de către numitul Oltean, cu un pistol de calibrul 6,99, dacă bine îmi amintesc. Era întâmpinat jos de fiica sa. Patru gloanțe au reușit să-l ucidă, restul gloanțelor au trecut pe lângă.
Norocul a făcut ca în acel pistol să nu mai fie alte gloanțe, pentru că, altfel, fiica dânsului probabil nu mai era în viață în acest moment”.
El a criticat și o posibilă decizie a autorităților locale prin care costurile de înmormântare ale lui Aurel Oltean ar urma să fie suportate de administrația municipiului Alba Iulia.
