Premierul desemnat Adrian Veștea: ,,Va exista un guvern până la finalul acestei săptămâni”

Premierul desemnat Adrian Veștea afirmă că guvernul pe care îl va propune va obține voturile necesare, menționând că este hotărât să meargă până la capăt și are convingerea că va exista un nou cabinet în cel mult o săptămână.

,,Sunt lucruri care până la urmă îți creează o provocare și cred că suntem obligați ca în astfel de momente grele un om politic să fie în măsură să răspundă acelor solicitări, să nu fie un laș, iar eu mi-am asumat acest lucru, indiferent ce știu de tot felul de presupuneri, de consecințe, eu sunt hotărât să merg până la capăt, sunt hotărât și am toată convingerea că va exista un guvern până la finalul acestei săptămâni, iar în felul acesta cred că cu toții vom trece într-o nouă etapă. Ne-am săturat de această perioadă de interimat de 40 de zile, vedem cu toții ce înseamnă din punct de vedere al costurilor economice pe care le avem și este obligația noastră, a celor care facem politică și care avem curajul să ne asumăm responsabilitatea în astfel de momente grele să scoatem țara din situația în care este”, a declarat Veștea duminică, la Antena 3 CNN.

El a adăugat că nu va uza de termenul de 10 zile prevăzut de Constituție pentru a cere votul de învestitură.

,,Nu voi uza de acest termen, îmi propun cât de repede și nu cred că este necesar să stăm în dezbateri, în tensiuni în tot felul de modalități de a emoționa pe unii sau pe alții. Cred că este necesar să fim pragmatici, lucru care de altfel mă și caracterizează, nu pierd timpul și îmi doresc de fiecare dată să folosesc eficient fiecare perioadă a zilei și a vieții mele”, a precizat premierul desemnat.

Veștea a mai spus că există o evaluare privind faptul că va avea cele 233 de voturi necesare în Parlament pentru a trece.

,,Există o astfel de evaluare, am avut această discuție cu doi oameni care au făcut o astfel de valoare, mă refer aici la președintele României, domnul Nicușor Dan și la Eugen Tomac care își făcuse un calcul. Îi lipseau taman voturile care ar trebui să vină din partea PNL”, a mai spus acesta.

Premierul desemnat a mai arătat că nu dorește o ruptură în PNL.

,,Eu nu doresc și nu cred că va exista nici pe departe vreo ruptură. Cred că trebuie să fie o situație asumată, cred că ar trebui să fii mândru ca și liberal (…), câtă vreme păstrezi același program de guvernare pe care l-am votat anul trecut pentru guvernul Bolojan”, a explicat Adrian Veștea.

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