Aurel Oltean, autorul crimei care a șocat Alba Iulia în anii ’90, a murit! S-a stins cu puțin timp înainte de a-și ispăși pedeapsa. Ar putea fi înmormântat pe banii primăriei
Aurel Oltean, criminalul care l-a omorât prin împușcare pe omul de afaceri din Alba Iulia Teofil Țîr, în scopul jafului, s-a stins din viață în timpul spitalizării, sub custodia Penitenciarului Timișoara.
Cum a murit Aurel Oltean, criminalul care l-a omorât pe omul de afaceri Teofil Țîr
Potrivit informațiilor Ziarul Unirea, Aurel Oltean a ajuns cu probleme la inimă în custodia Penitenciarului Timișoara. Întrucât spitalul la care a decedat se află în circumscripția Penitenciarului Timișoara, unitatea a preluat custodia pe durata internării, asigurând paza și supravegherea. Din momentul internării și până la deces, deținutul nu a fost externat, moartea survenind în timpul spitalizării, din cauze medicale.
,,Persoana privată de libertate nu a fost custodiată în cadrul Penitenciarului Timișoara, aceasta fiind transferată de la Penitenciarul Deva și internată direct în cadrul Institutului de Boli Cardio Vasculare Timișoara.
În conformitate cu procedurile interne, având în vedere că unitatea medicală în care a fost internată persoana privată de libertate se află în circumscripția Penitenciarului Timișoara, unitatea noastră a preluat custodia pe durata internării, asigurând paza și supravegherea persoanei private de libertate.
Din momentul internării în unitatea medicală și până la data decesului, persoana privată de libertate nu a fost externată, decesul survenind pe perioada spitalizării, din cauze medicale”, a explicat Ramona Bană, purtător de cuvânt Penitenciarul Timișoara, în urma unei solicitări din partea ziarulunirea.ro.
Primăria Alba Iulia ar putea suporta costurile inhumării
Deoarece, în acest moment, nu se cunoaște cu exactitate dacă există rude care ar putea suporta cheltuielile de înhumare, există posibilitatea ca administrația din Alba Iulia să suporte costurile.
,,Știam ca trebuia sa se elibereze, anul acesta. Nu a mai prins libertatea! E o dramă, după părerea mea! Categoric, având domiciliul în Micesti-Alba Iulia, îl vom înmormânta! E o obligație civică și morală”, a explicat primarul Gabriel Pleșa pentru ziarulunirea.ro.
Reamintim că, Aurel Oltean avea de ispășit o pedeapsă de 28 de ani și 6 luni de închisoare pentru omor deosebit de grav. Oltean se află la închisoare din 25 aprilie 1999 și a executat 26 de ani și aproape 5 luni de închisoare. Acesta ar urma să fie liberat la termen în 20 mai 2026
Reamintim că, victima acestuia a fost omul de afaceri Teofil Țîr, care avea 44 de ani. Acesta administra piața principală a orașului Alba Iulia, de unde obținea venituri foarte mari. În fiecare zi, afaceristul ducea banii cash acasă într-o plasă. Criminalul l-a urmărit și a decis să-l jefuiască. Pentru aceasta a cumpărat un pistol, care ar fi fost introdus în România, din Rusia.
Atacul a avut loc într-o seară din luna aprilie 1999, în momentul în care omul de afaceri a coborât din mașină și intenționa să intre în scara blocului unde locuia. Oltean a tras nouă focuri de armă în direcția afaceristului, dintre care patru l-au lovit și i-au provocat decesul pe loc.
Criminalul s-a făcut nevăzut cu banii, dar a fost prins după câteva zile, în 25 aprilie 1999, în zona unei păduri din apropierea orașului Alba Iulia. În momentul reţinerii, Oltean avea asupra sa un sac din plastic, în care se află suma de 115.375.500 de lei (11.537 de lei noi), bani care au fost furați în momentul jafului. Criminalul intenţiona să îngroape banii în pădure.
Știre în curs de actualizare…
