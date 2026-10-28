Medicamentele, sub lupă săptămânală: Spitalele vor raporta stocurile

Spitalele ar urma să raporteze săptămânal ce medicamente au în stoc și cât consumă, într-un sistem prin care autoritățile să poată identifica din timp riscul de penurie și să intervină înainte ca pacienții să rămână fără tratament. Măsura vizează în special medicamentele oncologice, cardiovasculare și cele destinate pacienților cu boli rare.

Planul Ministerului Sănătății urmărește să îmbunătățească monitorizarea stocurilor și să permită redistribuirea rapidă a medicamentelor între spitale, acolo unde necesarul depășește cantitățile disponibile. În paralel, autoritățile au în vedere creșterea rezervelor naționale, pentru a limita efectele întârzierilor de aprovizionare și ale eventualelor discontinuități din lanțul de distribuție.

Inițiativa vine în contextul problemelor semnalate în aprovizionarea unităților sanitare, unde întârzierile la plată și livrare au pus presiune asupra accesului la tratamente. În astfel de situații, unii pacienți au fost nevoiți să își caute singuri medicamentele, în condițiile în care continuitatea terapiei poate fi esențială.

Raportarea periodică ar putea oferi autorităților o imagine mai clară asupra consumului și a disponibilității medicamentelor, facilitând identificarea spitalelor care se apropie de epuizarea stocurilor. Totuși, eficiența sistemului va depinde de actualizarea corectă a datelor, de capacitatea de intervenție și de existența unor mecanisme funcționale pentru transferul rapid al produselor între unitățile medicale.

Rămân însă întrebări esențiale privind aplicarea măsurilor. Ministerul Sănătății nu a precizat, potrivit informațiilor disponibile, data de la care va deveni obligatorie raportarea săptămânală, nivelul minim al stocurilor pe care spitalele trebuie să îl păstreze sau bugetul alocat consolidării rezervelor naționale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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