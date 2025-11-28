VIDEO | Podar Daria și Suciu Lucas, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Obrejan David și Tokes Ivett, au câștigat Miss și Mister Unirea
Balul Bobocilor de la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, eveniment mult așteptat de toată lumea, s-a desfășurat vineri, 28 noiembrie 2025, la Casa de Cultură a Sindicatelor, de la ora 19:00. Organizatorii au pus în scenă un spectacol plin de strălucire, realizat sub tematica ,,Stiluri Muzicale”.
În ediția din acest an, opt perechi s-au luptat pentru râvnitul titlu de Miss și Mister Boboc:
- Posogan Ianis și Trifa Eliza – Stilul Contemporan
- Suciu Lucas Andrei și Podar Daria – Stilul Hip Hop
- Popa Nicolae-Flavius și Varvara Rihanna – Stilul Rock
- Răzvan Alexa și Cosma Diana Miruna – Stilul Jazz
- Cărăbeț Alexandru Ștefan și Hribal Bianca – Stilul Clasic
- Cirlea Tudor și Bic Raisa Maria – Stilul Pop
- Popa Raul și Gligor Denisa – Stilul Disco
- Obrejan David și Tokes Ivett – Stilul Reggaeton
La finalul evenimentului, după ce au parcurs toate probele cu multă pasiune, NUME PERECHE au câștigat titlurile de Miss și Mister Boboc 2025
Câștigători premiul Unirea
Balul Bobocilor nu ar fi complet fără competiția pentru titlul de Miss și Mister Unirea. Concurenții au fost votați pe pagina de Instagram a Ziarului Unirea, iar perechea care a obținut cele mai multe aprecieri este formată din Obrejan David și Tokes Ivett și a fost declarată câștigătoare, primind un premiu din partea Ziarului Unirea.
Material în curs de actualizare…
