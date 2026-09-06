Ce șanse sunt ca aiudeanul Andrei Cordea să ajungă la campioana Universitatea Craiova

Universitatea Craiova, campioana României, ar putea reprezenta una dintre destinațiile posibile pentru Andrei Cordea, fotbalist aflat într-o situație contractuală complicată la CFR Cluj.

Extrema în vârstă de 27 de ani a devenit una dintre piesele importante ale ardelenilor, însă problemele financiare traversate de club schimbă radical datele problemei. În acest context, o eventuală despărțire de CFR Cluj pare tot mai posibilă, iar Craiova ar putea intra în calculele pentru transferul său.

Cordea, unul dintre jucătorii importanți ai CFR-ului

Aiudeanul Andrei Cordea a revenit în România în vara lui 2025, când a semnat cu CFR Cluj după experiența din Arabia Saudită.

Transferul s-a dovedit unul reușit din punct de vedere sportiv. Fotbalistul a avut evoluții consistente, iar în ianuarie 2026 a fost desemnat Jucătorul lunii în Superligă.

Andrei Cordea a rămas un om important în ofensiva CFR-ului și în sezonul următor, reușind să-și păstreze statutul de jucător capabil să facă diferența în meciurile importante.

Un detaliu interesant este că fotbalistul a înscris chiar împotriva Universității Craiova, în partida din Cupa României disputată în martie 2026, când CFR Cluj a fost eliminată de formația olteană, scor 1-3 după prelungiri.

Insolvența CFR-ului poate schimba situația

Unul dintre principalele argumente care alimentează scenariul unei despărțiri este situația financiară a CFR Cluj.

Clubul a intrat din nou în insolvență, iar în acest context mai mulți jucători importanți pot deveni disponibili pentru transfer.

Printre aceștia se află și Andrei Cordea, pentru care a fost vehiculată o sumă de aproximativ 400.000 de euro.

În cazul său există însă și o problemă contractuală. Fotbalistul a depus memoriu la FRF pentru a deveni liber de contract, acuzând restanțe salariale și bonusuri neachitate de CFR Cluj.

Dacă procedura se va finaliza în favoarea lui Cordea, situația se poate schimba radical. În locul unui transfer pentru câteva sute de mii de euro, cluburile interesate ar putea negocia direct cu jucătorul.

De ce s-ar potrivi Cordea la Universitatea Craiova

Din punct de vedere sportiv, o eventuală mutare la Craiova are logică.

Andrei Cordea este un fotbalist ofensiv de bandă, capabil să evolueze în special în partea dreaptă, dar care poate fi folosit și într-o poziție mai avansată.

La 27 de ani, are experiență în SuperLiga, cunoaște fotbalul românesc și nu ar avea nevoie de o perioadă lungă de adaptare.

În plus, experiența acumulată la FCSB, CFR Cluj și în străinătate îl recomandă pentru un club care își propune obiective importante în competițiile interne și europene.

Universitatea Craiova, campioana României, are nevoie de un lot competitiv pentru a ataca noul sezon, iar un jucător precum Cordea ar putea reprezenta o soluție pentru compartimentul ofensiv.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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