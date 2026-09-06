Ce șanse sunt ca aiudeanul Andrei Cordea să ajungă la campioana Universitatea Craiova
Ce șanse sunt ca aiudeanul Andrei Cordea să ajungă la campioana Universitatea Craiova
Universitatea Craiova, campioana României, ar putea reprezenta una dintre destinațiile posibile pentru Andrei Cordea, fotbalist aflat într-o situație contractuală complicată la CFR Cluj.
Extrema în vârstă de 27 de ani a devenit una dintre piesele importante ale ardelenilor, însă problemele financiare traversate de club schimbă radical datele problemei. În acest context, o eventuală despărțire de CFR Cluj pare tot mai posibilă, iar Craiova ar putea intra în calculele pentru transferul său.
Cordea, unul dintre jucătorii importanți ai CFR-ului
Aiudeanul Andrei Cordea a revenit în România în vara lui 2025, când a semnat cu CFR Cluj după experiența din Arabia Saudită.
Transferul s-a dovedit unul reușit din punct de vedere sportiv. Fotbalistul a avut evoluții consistente, iar în ianuarie 2026 a fost desemnat Jucătorul lunii în Superligă.
Andrei Cordea a rămas un om important în ofensiva CFR-ului și în sezonul următor, reușind să-și păstreze statutul de jucător capabil să facă diferența în meciurile importante.
Un detaliu interesant este că fotbalistul a înscris chiar împotriva Universității Craiova, în partida din Cupa României disputată în martie 2026, când CFR Cluj a fost eliminată de formația olteană, scor 1-3 după prelungiri.
Insolvența CFR-ului poate schimba situația
Unul dintre principalele argumente care alimentează scenariul unei despărțiri este situația financiară a CFR Cluj.
Clubul a intrat din nou în insolvență, iar în acest context mai mulți jucători importanți pot deveni disponibili pentru transfer.
Printre aceștia se află și Andrei Cordea, pentru care a fost vehiculată o sumă de aproximativ 400.000 de euro.
În cazul său există însă și o problemă contractuală. Fotbalistul a depus memoriu la FRF pentru a deveni liber de contract, acuzând restanțe salariale și bonusuri neachitate de CFR Cluj.
Dacă procedura se va finaliza în favoarea lui Cordea, situația se poate schimba radical. În locul unui transfer pentru câteva sute de mii de euro, cluburile interesate ar putea negocia direct cu jucătorul.
De ce s-ar potrivi Cordea la Universitatea Craiova
Din punct de vedere sportiv, o eventuală mutare la Craiova are logică.
Andrei Cordea este un fotbalist ofensiv de bandă, capabil să evolueze în special în partea dreaptă, dar care poate fi folosit și într-o poziție mai avansată.
La 27 de ani, are experiență în SuperLiga, cunoaște fotbalul românesc și nu ar avea nevoie de o perioadă lungă de adaptare.
În plus, experiența acumulată la FCSB, CFR Cluj și în străinătate îl recomandă pentru un club care își propune obiective importante în competițiile interne și europene.
Universitatea Craiova, campioana României, are nevoie de un lot competitiv pentru a ataca noul sezon, iar un jucător precum Cordea ar putea reprezenta o soluție pentru compartimentul ofensiv.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Video | Puhoi de lume la meciul demonstrativ de fotbal organizat în Baia de Arieș cu prilejul Zilelor Orașului 2026: „Unele meciuri se termină după 90 de minute. Altele rămân pentru totdeauna în suflet”
Puhoi de lume la meciul demonstrativ de fotbal organizat în Baia de Arieș cu prilejul Zilelor Orașului 2026: „Unele meciuri se termină după 90 de minute. Altele rămân pentru totdeauna în suflet” Meciul demonstrativ de gală organizat pe stadionul din Baia de Arieș cu prilejul Zilelor Orașului 2026 a strâns la arenă foarte mulți spectatori. […]
Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, abonați la tricoul tricolor: Andrei Mărginean, în premieră pe lista pentru naționala de fotbal. Vlad Dragomir, și el pe lista preliminară
Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, abonați la tricoul tricolor: Andrei Mărginean, în premieră pe lista pentru naționala de fotbal. Vlad Dragomir, și el pe lista preliminară Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunțat, duminică, 6 septembrie 2026 lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru primele meciuri din […]
VIDEO: CIL Blaj, lider în Seria 7 din Liga 3! CSM Unirea Alba Iulia, dezamăgire, fotbal puțin și mulți nervi! Vezi declarațiile antrenorilor Daniel Tătar și Cristian Pustai
CIL Blaj, lider în Seria 7 din Liga 3, cu maximum de puncte! CSM Unirea Alba Iulia, dezamăgire, fotbal puțin și mulți nervi! Vezi declarațiile antrenorilor Daniel Tătar și Cristian Pustai CIL Blaj poate pune clasamentul în ramă, după victoria, 2-1 (0-1), în derby „de Alba”, cu CSM Unirea Alba Iulia, joc care a inaugurat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Hidroelectrica majorează prețul energiei active: Cu cât vor crește facturile românilor din octombrie 2026
Hidroelectrica majorează prețul energiei active: Cu cât vor crește facturile românilor din octombrie 2026 Hidroelectrica, cel mai mare producător de...
Cu cât au crescut activele fondurilor de pensii private obligatorii într-un an: Unde sunt investiți banii în 2026
Cu cât au crescut activele fondurilor de pensii private obligatorii într-un an: Unde sunt investiți banii în 2026 Fondurile de...
Știrea Zilei
FOTO | Frumusețea naturală a Apusenilor, descoperită pe bicicletă! Din dragoste pentru locurile natale, o localnică din Poșaga de Jos a pus bazele unui business ecologic: „Drumurile pe care le știam din copilărie au căpătat un sens nou”
Frumusețea naturală a Apusenilor, descoperită pe bicicletă! Din dragoste pentru locurile natale, o localnică din Poșaga de Jos a pus...
Video | „La Ceaune” 2026: Politica se pune din nou la foc mic, la Oarda de Jos, într-o sărbătoare câmpenească tradițională
„La Ceaune” 2026: Politica se pune din nou la foc mic, la Oarda de Jos, într-o sărbătoare câmpenească tradițională Oarda...
Curier Județean
Video | Pod nou peste Valea Secașelor, în comuna Ohaba. Construcția actuală va fi demolată. Primar: ,,O lățime de peste 10 metri, cu două benzi și lungime de 30 de metri”
Pod nou peste Valea Secașelor, în comuna Ohaba. Construcția actuală va fi demolată. Primar: ,,O lățime de peste 10 metri,...
Video | Parada Portului Popular la Transylvania Fest 2026 de la Gârbova, o sărbătoare a tradițiilor și a diversității culturale
Parada Portului Popular la Transylvania Fest 2026 de la Gârbova, o sărbătoare a tradițiilor și a diversității culturale Gârbova a...
Politică Administrație
Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării
Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării Joi,...
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale Primăria Municipiului Aiud...
Opinii Comentarii
Poarta a IV-a a Cetății Alba Iulia, locul real al captivităţii lui Horea, contrar ideii acreditate. În celula din Poarta a III-a ar fi fost ţinut prizonier Cloşca
Poarta a IV-a a Cetății Alba Iulia, locul real al captivităţii lui Horea, contrar ideii acreditate. În celula din Poarta...
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...