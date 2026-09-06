Hidroelectrica majorează prețul energiei active: Cu cât vor crește facturile românilor din octombrie 2026
Hidroelectrica majorează prețul energiei active: Cu cât vor crește facturile românilor din octombrie 2026
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre principalii furnizori pentru populație, pregătește noi tarife pentru clienții casnici ale căror contracte urmează să expire. Compania a început deja să transmită notificări privind noile condiții contractuale, care vor intra în vigoare începând din luna octombrie 2026.
Prețul energiei active crește cu 13%
Potrivit noilor oferte, prețul energiei electrice active va crește de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, fără tarifele de rețea, distribuție și taxele aferente.
Majorarea reprezintă o creștere de aproximativ 13% a prețului energiei active. În cazul prețului final achitat de consumatori, care include toate tarifele și taxele, impactul va fi mai redus, fiind estimat la aproximativ 7%.
Cât vor plăti consumatorii în funcție de zona de distribuție
Noul preț final va varia în funcție de operatorul de distribuție și de zona în care se află locul de consum.
În cazul tarifelor menționate în noile oferte, prețurile finale ajung la:
*1,19 lei/kWh, în zona Rețele Electrice, față de 1,11 lei/kWh în prezent;
*1,27 lei/kWh, în zona Delgaz Grid, față de 1,19 lei/kWh.
Astfel, pentru consumatorii vizați, majorarea prețului final este de aproximativ 8 bani/kWh.
De ce majorează Hidroelectrica tarifele
Creșterea prețurilor vine într-un context dificil pentru producția și aprovizionarea cu energie electrică. Printre factorii care au influențat costurile companiei se numără seceta și reducerea debitelor Dunării, care afectează producția hidrocentralelor, inclusiv a celor de la Porțile de Fier.
Situația hidrologică dificilă a avut efecte și asupra sistemului energetic național, inclusiv asupra funcționării centralei nucleare de la Cernavodă.
În același timp, apropierea sezonului rece reduce producția fotovoltaică, iar Hidroelectrica trebuie să își acopere necesarul de energie pentru clienți prin achiziții de pe piață. Pe piața la termen, prețurile pot ajunge în anumite situații la aproximativ 900 de lei/MWh, ceea ce pune presiune suplimentară asupra costurilor de furnizare.
Hidroelectrica rămâne printre cei mai competitivi furnizori
Chiar și după majorarea tarifelor, Hidroelectrica rămâne unul dintre furnizorii cu cele mai competitive prețuri pentru consumatorii casnici de pe piața românească.
Compania a raportat, de altfel, rezultate financiare solide în prima jumătate a anului 2026. Profitul net a crescut cu 62%, până la 2,57 miliarde de lei.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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