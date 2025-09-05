VIDEO | Petiție pentru viitorul educației și patrimoniului cultural la Alba Iulia: Comunitatea cere înapoi Colegiul Academic Bethlen

Petiție pentru viitorul educației și patrimoniului cultural la Alba Iulia: Comunitatea vrea înapoi Colegiul Academic Bethlen

O petiție lansată recent pentru redarea patrimoniului educațional al Alba Iuliei a strâns până acum 95 de semnături. Inițiativa aparține lui Claudiu Traian Simedru, care solicită autorităților locale să preia responsabilitatea pentru Colegiul Academic Bethlen, o instituție de tradiție, considerată parte a patrimoniului cultural și educațional al orașului.

În mesajul care însoțește petiția, intitulată „Redăm Alba Iuliei patrimoniul educației – Colegiul Academic Bethlen la administrația locală!, Simedru atrage atenția asupra rolului esențial pe care școala ar trebui să îl aibă în viața copiilor și tinerilor.

„Nimeni nu își trimite copilul la școală ca să-și rateze viața, dar prea mulți ajung să nu-și trăiască propria viață la adevărata energie, tocmai pentru că nu au înțeles sensul școlii, al educației”, a transmis acesta.

El consideră că educația trebuie să îi ajute pe elevi să se descopere și să-și împlinească menirea, altfel sistemul devine ineficient și risipitor. „De ce să cheltuim miliarde cu un sistem de educație care nu ajută omul să ajungă autentic și să-și trăiască adevărul, să aibă parte de energia ce izvorăște din pasiune și din bucuria de a trăi?”, a mai spus inițiatorul.

Redăm mai jos, integral, textul petiției lansate:

Redăm Alba Iuliei patrimoniul educației – Colegiul Academic Bethlen la administrația locală!

Subsemnații, cetățeni ai României și susținători ai educației și patrimoniului, solicităm transferul imobilului și terenurilor ocupate în prezent de Batalionul 136 Geniu „Apulum” din Cetatea Alba Carolina, în administrarea Primăriei Alba Iulia, pentru a fi restaurate și transformate într-un centru educațional.

Clădirile respective reprezintă fostul Colegiu Academic Bethlen, înființat în 1622, una dintre cele mai vechi instituții de învățământ superior din Europa Centrală. A fost o instituție academică de elită, cu tipografie proprie, profesori din Europa Occidentală și trei facultăți.

În prezent, aceste clădiri sunt slab utilizate și se degradează, în timp ce școlile din Alba Iulia suferă din lipsa de spațiu, clasele sunt aglomerate, iar elevii învață în schimburi, în unele școli chiar și în podul școlii, sau în containere ce blochează curtea școlii.

Avem nevoie de spații pentru școli, laboratoare, activități culturale și extrașcolare – iar acest loc poate redeveni centrul educației locale, în parteneriat cu administrația locală și Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, aflată în imediata apropiere.

Cerem:

-Inițierea de urgență a procedurilor legale pentru transferul către municipalitate;

-Restaurarea clădirilor și transformarea lor în infrastructură educațională și culturală;

-Un parteneriat între administrație, istorici, ONG-uri și cetățeni pentru a readuce clădirile la viață.

Petiția, care poate fi consultată online pe siteul campaniamea.declic.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI