VIDEO | Peste 9.000 de apeluri primite de polițiștii din Alba în 2026: ,,De aceea, noi alegem să fim MAI aproape de comunitate!”
Peste 9.000 de apeluri primite de polițiștii din Alba în 2026: ,,De aceea, noi alegem să fim MAI aproape de comunitate!”
De la începutul anului 2026 și până în prezent, activitatea desfășurată de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba a însemnat peste 9.000 de apeluri de urgență la care s-a intervenit, peste 350 de persoane care au devenit victime ale înșelăciunilor în mediul online, precum și instrumentarea a peste 180 de infracțiuni de natură economico-financiară.
Polițiștii de ordine publică au constatat că multe dintre conflictele în care au intervenit au avut drept cauză lipsa dialogului și a respectului, iar peste 15 evenimente rutiere grave s-au produs pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum sau al vitezei excesive.
În domeniul regimului armelor, munițiilor, explozivilor și al articolelor pirotehnice, polițiștii au constatat că manipularea necorespunzătoare a obiectelor periculoase continuă să reprezinte un factor de risc.
Pe lângă activitățile operative, polițiștii au desfășurat și acțiuni informativ-preventive privind importanța alegerilor pe care le fac în fiecare zi, la care au participat mii de elevi din județul Alba.
Luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale știu că fiecare secundă și fiecare decizie contează, iar pregătirea profesională joacă un rol esențial în activitatea lor.
Criminaliștii știu că detaliile fac diferența și datoria lor este aceea de a fi atenți la fiecare aspect pe care îl observă.
Dragi cetățeni, respectul, dialogul și responsabilitatea pot preveni multe dintre situațiile în care intervin polițiștii. O comunitate sigură înseamnă alegeri responsabile.
Vă îndemnăm să apelați numărul unic de urgență 112 doar în situații de urgență, să vă asigurați, întotdeauna, că datele sunt reale, înainte de a efectua o tranzacție financiară, să solicitați documentele fiscale pentru serviciile și produsele pe care le plătiți, să alegeți calmul înaintea conflictului, să respectați limitele legale de viteză pentru a nu pune în pericol viața dumneavoastră, a celor dragi sau a celorlalți participanți la trafic, să respectați prevederile legale privind operațiunile cu articole pirotehnice, să alegeți dialogul și respectul în relațiile cu cei din jurul dumneavoastră, iar familia să aibă parte de liniște, armonie și susținere reciprocă, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Alba.
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