Curier Județean

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele AB negativ, A negativ și B pozitiv: ,,Când stocul de sânge este mic, avem patru colege care întind o mână pentru a dona sânge”

Ioana Oprean

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CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele AB negativ, A negativ și B pozitiv: ,,Când stocul de sânge este mic, avem patru colege care întind o mână pentru a dona sânge”

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut miercuri, 1 iulie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grupele AB negativ, A negativ și B pozitiv.

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,,Când stocul de sânge este mic, colegele noastre se așează pe fotolii și întind o mână pentru a dona sânge. Avem patru colege donatoare: Claudia, Emilia, Camelia și Simona. În continuare avem nevoie de donatori cu grupele A negativ, AB negativ și B pozitiv.

Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim!”, au transmis reprezentanții CTS Alba.

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer

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