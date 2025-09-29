VIDEO | Peste 6.100 de studenți la startul unui nou an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Investiții majore în campusul universitar
Peste 6.100 de studenți la startul unui nou an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Investiții majore în campusul universitar
La Casa de Cultură a Studenților a avut loc, luni, 29 septembrie 2025, festivitatea de deschidere a noului an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB).
Peste 6.100 de studenți urmează cursurile UAB în noul an academic.
„Suntem pe un trend crescător ca număr de studenți și asta nu poate decât să mă bucure. Avem peste 6.100 de studenți la toate programele de studii. Avem studenți internaționale din peste 35 de țări ale lunii care își vor găsi o nouă casă la Alba Iulia. Nu sunt puțini nici cei din Doaspora românească ce au ales Alba Iulia pentru studii universitare”, a afirmat rectorul Daniel Breaz în discursul rostit la festivitatea de deschidere.
Campus universitar transformat radical
Universitatea din Alba Iulia își întâmpină studenții cu un campus transformat radical prin investiții majore realizate în perioada vacanței de vară.
De la cămine renovate și facilități noi, până la un cabinet stomatologic și o librărie digitală, studenții vor beneficia de condiții comparabile cu cele ale universităților de top din Europa.
Cel mai spectaculos proiect a vizat Căminul nr. 2, care a fost complet renovat printr-o reabilitare energetică și termică finanțată din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Căminele 1 și 4 au beneficiat de lucrări de igienizare și reparații. Căminul nr. 3 s-a transformat într-un spațiu primitor, cu zonă de relaxare și sport, mobilier nou și spații mai generoase prin introducerea paturilor suprapuse.
Toate căminele universității sunt acum dotate cu filtre de apă, mașini de spălat și uscătoare moderne – detalii care fac diferența în viața de zi cu zi a studenților.
Modernizarea nu s-a oprit la spațiile de cazare. Cantina universitară are acum mobilier și veselă noi, iar pe partea academică, universitatea a amenajat un amfiteatru, a înnoit mobilierul din sălile existente și a creat două spații dedicate programului de studii Asistență Medicală Generală.
În plus, studenții UAB beneficiază de servicii stomatologice gratuite într-un cabinet dotat cu aparatură de ultimă generație. De asemenea, librăria clasică a devenit digitală, resursele fiind accesibile rapid, cu plăți direct prin card.
Patru centrale termice noi asigură eficiență energetică și un confort sporit, iar toate aceste proiecte, alături de celelalte transformări, au fost finanțate din fonduri proprii, proiecte ale Ministerului Educației (FDI), PNRR și sponsorizări din partea mediului privat.
Structura anului academic 2025-2026 la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB)
Primul semestru se va încheia pe 8 februarie 2026 la toate facultățile Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
După 12 săptămâni de cursuri, studenții şi masteranzii vor rămâne în vacanță de iarnă începând din 22 decembrie 2025, timp de două săptămâni, ur-mând să reia cursurile pe 5 ianuarie 2026 pentru alte două săptămâni. Prima sesiune de examene este programată între 19 ianuarie și 8 februarie 2026, indiferent de facultate sau specializare.
Între 9 și 15 februarie 2026 este programată vacanța intersemestrială, perioadă în care se va desfăşura și sesiunea de iarnă a examenelor de finalizare a studiilor pentru absolvenții promoţiilor anterioare. Excepție vor face studenții de la Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie și motricitate specială, care în săptămâna respectivă vor avea aplicații practice la discipline sportive de iarnă, cei din anul I, respectiv practică, studenții din anii II și III, ei urmând să beneficieze de vacanța intersemestrială abia între 16 și 22 februarie 2026.
Totodată, între 12 și 18 ianuarie 2026, masteranzii din primul an de la Instituții de drept privat și Științe penale și criminalistică vor fi în practică la instanțe.
Semestrul al doilea va începe pe 16 februarie 2025, excepție făcând studenții de la Educație motricitate specială, care vor începe semestrul abia pe 23 februarie 2026, urmând să intreîn sesiunea de vară între 1 și 26 iunie 2026, spre deosebire de ceilalți colegi de facultate, care vor da examenele mai devreme, între 25 mai și 14 iunie 2026.
Vor fi în practică studenții din anul I de la Ingineria Mediului între 15 și 26 iunie 2026, între 15 iunie și 3 iulie 2026 vor face practică studenții din anul II, iar între 15 iunie și 10 iulie 2026 și studenții din ultimul an de la Electronică aplicată.
Studenții la Istorie și Filologie vor în practică 60 de ore, între 15 și 26 iunie 2026, excepție făcând studenții și masteranzii din an terminal.
De asemenea, fiecare facultate și-a stabilit sesiuni de restanțe și măriri de note, sesiuni extraordinare de examene sau chiar sesiune de toamnă pentru examenele de finalizare a studiilor.
În funcție de facultate și specializare, studenții și masteranzii din ultimul an de facultate vor avea o altă structură a celui de-al doilea semestru, deoarece trebuie să se pregătească pentru examenele de licență sau de disertație din vara anului 2026.
material în curs de actualizare
