VIDEO | Peste 500 de tineri, prezenți la „Întâlnirea tinerilor ortodocși” din Alba Iulia. Manifestarea are loc la Catedrala Încoronării și în zona Panoramic

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 51 de minute

în

De

Sute de tineri, prezenți la „Întâlnirea tinerilor ortodocși” din Alba Iulia. Manifestarea are loc la Catedrala Încoronării și în zona Panoramic

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, Alba Iulia este gazda unei manifestări de amploare dedicate tinerilor ortodocși. Evenimentul, organizat de Sectorul cultural – Departamentul de tineret al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, reunește peste 500 de tineri din județ și din alte zone ale țării.

Întâlnirea a debutat la Catedrala Reîntregirii Neamului, cu un moment de rugăciune și binecuvântare, după care participanții au pornit într-un marș spre zona Panoramic, în apropierea Parcului Dendrologic din Alba Iulia. Acolo, tinerii se bucură de activități culturale și artistice, dar și de momente de comuniune și socializare.

La eveniment a fost prezent și primarul municipiului Alba Iulia, care a fost întâmpinat cu aplauze de participanți. Într-un gest spontan de bucurie, cei prezenți i-au cântat edilului „La mulți ani”, marcând momentul într-o atmosferă caldă și prietenoasă.

Organizatorii evenimentului sunt părintele Cosmin Cobârzan și Cristian Matei, care au coordonat activitățile din cadrul manifestării și buna desfășurare a evenimentului în condiții de siguranță.

Întâlnirea tinerilor ortodocși din Alba Iulia se înscrie în seria manifestărilor culturale și religioase organizate anual de Arhiepiscopia Alba Iuliei, menite să promoveze valorile spirituale și solidaritatea între tineri.

