VIDEO | Peste 13.000 de utilizatori încă nealimentați cu energie electrică în Alba: Alimentarea stațiilor de tratare și pompare a apei, remediată

Peste 13.000 de utilizatori erau încă nealimentați cu energie electrică în Alba potrivit raportării făcute luni, 5 ianuarie 2026, la ora 12.00, de autorități.

Utilități Publice:

* Alimentare cu Energie Electrică: Numărul utilizatorilor nealimentați este de 13007 (față de 43.531 raportați inițial). În prezent, un numar de 38 echipele DEER – Sucursala Alba se află în teren.

* Alimentarea stațiilor de tratare și pompare a apei a fost remediată, la UAT Gîrda de Sus furnizarea apei potabile se va realiza în funcție de rezervele acumulate în rezervor.

* ISU Alba a pus la Dispoziția DEER – Sucursala Alba 2 generatoare de mare putere (450 KVA si 250 KVA) si cinci generatore de mare putere (450 KVA) de la ISU Sibiu, Arad, Mureș, Bihor și Cluj.

Cele șapte generatoare sunt utilizate astfel:

• Un generator de 250 KVA (ISU Alba) este pus în funcțiune în localitatea Ciuruleasa;

• Un generator de 450 KVA (ISU Alba) este pus în funcțiune în localitatea Câmpeni, ieșirea spre Abrud;

• Un generator de 450 KVA (ISU Sibiu) este pus în funcțiune între localitatățile Ciuruleasa și Abrud;

• Un generator de 450 KVA (ISU Arad) este pus în funcțiune în localitatea Vidra;

• Un generator de 450 KVA (ISU Mureș) este pus în funcțiune în localitatea Avram Iancu;

• Un generator de 450 KVA (ISU Bihor) va fi pus în funcțiune în localitatea Abrud (la spital);

• Un generator de 450 KVA (ISU Cluj) este pus în funcțiune în localitatea Sălciua de Jos

Circulația pe toate drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță pe autostrăzile A1 și A10, drumurile naționale și drumurile județene din județul Alba, fiind utilizate 99 utilaje.

Monitorizarea situației și coordonarea tuturor acțiunilor continuă prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, toate instituțiile implicate fiind în alertă permanentă, se precizează într-un comunicat de presă.

UPDATE ora 14.00

Situația din teren la momentul de față este următoarea:

-Alimentare cu Energie Electrică: Numărul utilizatorilor nealimentați este de 10485. În prezent, un numar de 38 echipele DEER – Sucursala Alba se află în teren.

-Cele șapte generatoare puse la dispoziția DEER – Sucursala Alba de către IGSU alimentează cu energie electrică utilizatori din UAT Ciuruleasa, Câmpeni, Abrud, Vidra, Avram Iancu și Sălciua.

-Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 98 utilaje.

Monitorizarea situației și coordonarea tuturor acțiunilor continuă prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, toate instituțiile implicate fiind în alertă permanentă.

