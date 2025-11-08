VIDEO | Performanță recunoscută național: Compania Albatros Gold din Alba Iulia, desemnată „Campion în Business 2025” – Transilvania
Performanță recunoscută național: Compania Albatros Gold din Alba Iulia, desemnată „Campion în Business 2025” – Transilvania
Performanța și seriozitatea din agricultura românească au fost din nou recunoscute la nivel național. Compania Albatros Gold din Alba Iulia a obținut prestigioasa distincție „Campion în Business 2025 – Transilvania”, în urma unui proces riguros de selecție la care au participat peste 5.000 de companii antreprenoriale din întreaga țară. Evenimentul de premiere, organizat la InterContinental Athénée Palace București, a reunit antreprenori de top și lideri ai mediului de afaceri românesc.
Albatros Gold, compania din Alba Iulia care a crescut din pasiune și muncă – azi, un campion al agriculturii românești
Puține afaceri locale pot spune că au pornit de la zero și au ajuns să fie recunoscute drept campioni naționali ai agriculturii românești. Una dintre ele este Albatros Gold SRL, compania din Alba Iulia care, prin muncă, seriozitate și investiții constante, a devenit unul dintre cei mai importanți producători de ouă de consum din Transilvania.
Fondată în anul 2002, Albatros Gold a construit pas cu pas un sistem integrat care pornește de la pui de o zi și ajunge până la produsul final de pe rafturile magazinelor. Compania deține mai multe ferme moderne în județul Alba – la Crăciunel, Berghin și Micești – și o capacitate de producție de peste 7 milioane de ouă pe lună.
De la fermă la raft, sub același brand: Albatros Gold
Fiecare ou produs de Albatros Gold poartă în spate o poveste despre grijă, tehnologie și control total al calității. Compania dispune de un centru modern de sortare și ambalare certificat internațional, o flotă proprie de transport refrigerat, dar și de linii proprii de furajare, ceea ce garantează trasabilitatea completă a fiecărui produs.
„Ne-am dorit să avem totul sub control – de la hrană și pui, până la ou și îngrășământ. Doar așa putem garanta calitatea, prospețimea și siguranța alimentară”, afirmă Florin Florea, fondatorul companiei.
Agricultură sustenabilă și energie verde
Unul dintre cele mai ambițioase proiecte recente este fabrica BioFertilPlus, unde Albatros Gold transformă dejecțiile provenite din ferme în îngrășăminte organice naturale, 100% românești.
Investiția, de peste 2 milioane de euro, consolidează viziunea companiei de a practica o agricultură circulară, fără risipă și cu respect pentru mediu.
În plus, Albatros Gold implementează în prezent un parc fotovoltaic de 1 MW, care va asigura o parte importantă din consumul energetic al fermelor – o premieră în rândul producătorilor locali de ouă.
Performanță și recunoaștere
În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de peste 135 milioane lei și un profit net de peste 24 milioane lei, performanță care i-a adus distincția „Campion în Business 2025 – Transilvania”.
Premiul reflectă nu doar rezultatele economice, ci și o filozofie de management bazată pe inovație, grijă față de angajați și parteneriate locale durabile.
Albatros Gold nu este doar o companie, ci o familie de oameni dedicați, care au demonstrat că succesul se construiește prin perseverență și credință în valorile simple: muncă, onestitate și calitate.
Astăzi, fiecare ou marcat cu sigla Albatros Gold este o dovadă că performanța românească autentică poate porni din inima Transilvaniei și poate ajunge în farfuriile consumatorilor din toată țara.
