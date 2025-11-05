VIDEO | Percheziții la Sebeș, în cadrul operațiunii „Jupiter”. Polițiștii caută suspecți în dosare de incendieri și furturi

Percheziții domiciliare la Sebeș, în cadrul operațiunii „Jupiter”. Polițiștii pun în aplicare 11 mandate, sub coordonarea procurorilor, într-un dosar ce vizează fapte de incendiere ilegală de deșeuri și furt calificat. Acțiunea are loc astăzi, 5 noiembrie, în municipiul Sebeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 noiembrie, Poliția Municipiului Sebeș, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș, pune în executare 11 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Sebeș, anunță IPJ Alba.

Cercetările sunt efectuate în cadrul a două dosare penale ce au ca obiect săvârșirea infracțiunilor de incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect și furt calificat.

