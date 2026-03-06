VIDEO | PERCHEZIȚII la Câmpeni, la persoane care dețineau ilegal țigarete: Doi bărbați de 60 și 54 de ani, REȚINUȚI. Ce au descoperit polițiștii
VIDEO | PERCHEZIȚII la Câmpeni, la persoane care dețineau ilegal țigarete: Doi bărbați de 60 și 54 de ani, REȚINUȚI. Ce au descoperit polițiștii
Polițiștii din Alba au efectuat joi, 5 martie 2026, mai multe percheziții la Câmpeni, într-un dosar care vizează fapte de deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete.
Potrivit IPJ Alba, la data de 5 martie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au desfășurat 5 percheziții, în orașul Câmpeni, la domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete.
Din cercetări a reieșit că un bărbat, în vârstă de 60 de ani, din Câmpeni, ar fi deținut, în afara antrepozitului fiscal, respectiv la locuința de domiciliu și în portbagajul unui autoturism, 27.028 de țigarete, fără marcaj fiscal.
Acesta a fost sprijinit în activitatea infracțională de către un alt bărbat, în vârstă de 53 de ani, prin punerea la dispoziție a autoturismului în vederea transportării și depozitării intermediare a țigaretelor.
În urma perchezițiilor, a fost ridicată cantitatea de 27.028 de țigarete.
Cei doi bărbați au fost conduși la sediul poliției, în baza unor mandate de aducere, fiind luată și măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba pentru dispunerea măsurilor legale.
Acțiunea a fost sprijinită de polițiștii Serviciului de Ordine Publică.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
