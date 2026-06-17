24 iunie-3 iulie 2026: O nouă ediție a Bibliotecii de vacanță, la Sebeș: 10 ani de poveste, cu zâmbete și jocurile copilăriei!
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Recidivă în serie la volan fără permis și falsuri în lanț: Condamnare de 3 ani și 2 luni cu executare la Judecătoria Blaj după un dosar complex Un bărbat a fost condamnat definitiv în primă instanță, marți, 16 iunie 2026, la Judecătoria Blaj la o pedeapsă rezultantă de 3 ani și 2 luni de închisoare […]
STP Alba Iulia anunță că asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun nu este posibilă: ,,Penalizare de 154 de milioane de euro”
STP Alba Iulia anunță că asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun nu este posibilă: ,,Penalizare de 154 de milioane de euro” Societatea de Transport Public Alba Iulia a transmis, marți, 16 iunie 2026, un comunicat de presă intitulat ,,Transportul public din cele 13 localități AIDA-TL, în pericol de oprire – […]
UPDATE | INCENDIU la Roșia Montană: O filigorie, cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni
INCENDIU la Roșia Montană: O filigorie, cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni Un incendiu a izbucnit la o filigorie din localitatea Roșia Montană, astăzi, 16 iunie 2026. Intervin pompierii din Câmpeni cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în […]
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Premierul desemnat Adrian Veștea: ,,Mandatul pe care l-am primit din partea preşedintelui este pe perioadă nedeterminată”
Premierul desemnat Adrian Veștea: ,,Mandatul pe care l-am primit din partea preşedintelui este pe perioadă nedeterminată” Premierul desemnat Adrian Veștea...
Schimbări la regulile pentru fondurile de pensii private. Propunerile ASF
Schimbări la regulile pentru fondurile de pensii private. Propunerile ASF Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat un proiect de...
Știrea Zilei
VIDEO | Circulația autobuzelor în Alba Iulia, oprită complet! Greva șoferilor STP continuă și astăzi. Dispecer: ,,Ne este foarte greu, sunt oameni care au rate la bănci”
Circulația autobuzelor în Alba Iulia, oprită complet! Greva șoferilor STP continuă și astăzi. Dispecer: ,,Ne este foarte greu, sunt oameni...
Ministerul Dezvoltării: Autobuzele electrice de milioane de euro din Alba Iulia nu pot fi scoase din sistemul metropolitan fără riscul pierderii finanțării europene
Ministerul Dezvoltării: Autobuzele electrice de milioane de euro din Alba Iulia nu pot fi scoase din sistemul metropolitan fără riscul...
Curier Județean
24 iunie-3 iulie 2026: O nouă ediție a Bibliotecii de vacanță, la Sebeș: 10 ani de poveste, cu zâmbete și jocurile copilăriei!
O nouă ediție a Bibliotecii de vacanță, la Sebeș: 10 ani de poveste, cu zâmbete și jocurile copilăriei! La Sebeș,...
Recidivă în serie la volan fără permis și falsuri în lanț: Condamnare de 3 ani și 2 luni cu executare la Judecătoria Blaj după un dosar complex
Recidivă în serie la volan fără permis și falsuri în lanț: Condamnare de 3 ani și 2 luni cu executare...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
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Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...