Premierul desemnat Adrian Veștea: ,,Mandatul pe care l-am primit din partea preşedintelui este pe perioadă nedeterminată”
Premierul desemnat Adrian Veștea: ,,Mandatul pe care l-am primit din partea preşedintelui este pe perioadă nedeterminată”
Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că mandatul încredințat de președintele Nicușor Dan nu are o durată limitată.
Acesta a precizat că își dorește evaluări periodice ale activității Guvernului și nu exclude posibilitatea unor remanieri, în funcție de rezultatele obținute. El arată că nu s-a discutat despre posibilitatea unei rotative guvernamentale cu PSD, potrivit News.ro.
,,Eu cred că sunt o persoană responsabilă şi matură şi sunt dispus să dau explicaţii pe toate deciziile pe care le iau şi poate chiar este mai bine să fie în felul acesta, fiindcă vei avea permanent supraveghere, iar în momentul în care vei fi monitorizat şi vei face o evaluare la trei luni, la şase luni, la un an de zile, fiindcă nu voi avea un mandat pe perioadă determinată, este necesar să te raportezi în primul şi în primul rând la obiectivele pe care ţi le-ai propus în programul de guvernare, la ceea ce îşi doresc cetăţenii României şi în felul acesta să ne facem datoria faţă de ei”, a afirmat Adrian Veştea, marţi seară, la România Tv.
Întrebat dacă este exclusă posibilitatea continuării protocolului de guvernare cu PSD care include şi rotativa guvernamentală, Veştea a răspuns: ,,Astăzi nu există o astfel de decizie”.
,,Mandatul pe care l-am primit din partea preşedintelui (…) este un mandat pe care l-am primit pe perioadă nedeterminată. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să se facă trimestrial, semestrial, evaluări. Şi îmi doresc ca acest lucru să nu se întâmple doar la nivelul primului ministru, chiar şi la nivelul miniştrilor şi să ţinem cont, în momentul în care cineva nu îndeplineşte criteriile pe care le stabilim în momentul în care am intrat la guvernare, că poate fi remaniat, începând cu mine până la ultimul ministru”, a arătat Adrian Veştea.
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