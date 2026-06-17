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Schimbări la regulile pentru fondurile de pensii private. Propunerile ASF

Bogdan Ilea

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Schimbări la regulile pentru fondurile de pensii private. Propunerile ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat un proiect de normă care prevede modificarea Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private.

Schimbările vizează atât modul de calcul al unor active, cât și regulile privind încadrarea în limitele de risc și ponderea diferitelor instrumente financiare în portofoliile fondurilor de pensii, potrivit Digieconomic.ro

Printre principalele modificări propuse se numără introducerea dividendelor de încasat în categoria activelor luate în calcul, eliminarea unor prevederi existente privind evaluarea riscului și stabilirea unor noi ponderi pentru diferite tipuri de investiții.

Totodată, administratorii fondurilor de pensii vor avea obligația de a corecta eventualele abateri de la gradul de risc declarat în prospectul fondului în termen de maximum 90 de zile calendaristice.

Proiectul aduce modificări și în Anexa B a normei, care stabilește ponderile utilizate în evaluarea riscului asociat diferitelor categorii de active.

Astfel, acțiunile tranzacționate pe piețe reglementate din România, Uniunea Europeană (UE) și Spațiul Economic European (SEE) vor avea o pondere de 30%, în timp ce fondurile monetare vor avea o pondere de 75%, fondurile de obligațiuni de 50%, iar alte categorii de fonduri de investiții și ETF-uri vor avea ponderi de 25%.

Potrivit ASF, modificările urmăresc actualizarea cadrului de reglementare aplicabil fondurilor de pensii private și adaptarea acestuia la evoluțiile pieței financiare.

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