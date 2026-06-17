Schimbări la regulile pentru fondurile de pensii private. Propunerile ASF
Schimbări la regulile pentru fondurile de pensii private. Propunerile ASF
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat un proiect de normă care prevede modificarea Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private.
Schimbările vizează atât modul de calcul al unor active, cât și regulile privind încadrarea în limitele de risc și ponderea diferitelor instrumente financiare în portofoliile fondurilor de pensii, potrivit Digieconomic.ro
Printre principalele modificări propuse se numără introducerea dividendelor de încasat în categoria activelor luate în calcul, eliminarea unor prevederi existente privind evaluarea riscului și stabilirea unor noi ponderi pentru diferite tipuri de investiții.
Totodată, administratorii fondurilor de pensii vor avea obligația de a corecta eventualele abateri de la gradul de risc declarat în prospectul fondului în termen de maximum 90 de zile calendaristice.
Proiectul aduce modificări și în Anexa B a normei, care stabilește ponderile utilizate în evaluarea riscului asociat diferitelor categorii de active.
Astfel, acțiunile tranzacționate pe piețe reglementate din România, Uniunea Europeană (UE) și Spațiul Economic European (SEE) vor avea o pondere de 30%, în timp ce fondurile monetare vor avea o pondere de 75%, fondurile de obligațiuni de 50%, iar alte categorii de fonduri de investiții și ETF-uri vor avea ponderi de 25%.
Potrivit ASF, modificările urmăresc actualizarea cadrului de reglementare aplicabil fondurilor de pensii private și adaptarea acestuia la evoluțiile pieței financiare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Premierul desemnat Adrian Veștea: ,,Mandatul pe care l-am primit din partea preşedintelui este pe perioadă nedeterminată”
Premierul desemnat Adrian Veștea: ,,Mandatul pe care l-am primit din partea preşedintelui este pe perioadă nedeterminată” Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că mandatul încredințat de președintele Nicușor Dan nu are o durată limitată. Acesta a precizat că își dorește evaluări periodice ale activității Guvernului și nu exclude posibilitatea unor remanieri, în funcție de rezultatele […]
17 iunie 2026 | Protest masiv al sindicaliștilor din Educație la Guvern și Parlament: Se mizează pe prezența a aproximativ 20.000 de persoane din întreaga țară
Protest masiv al sindicaliștilor din Educație la Guvern și Parlament: Se mizează pe prezența a aproximativ 20.000 de persoane din întreaga țară Sindicaliștii din Educație au anunțat organizarea unui protest, miercuri, 17 iunie 2026, în fața Guvernului și a Parlamentului, exprimându-și nemulțumirea față de prevederile proiectului noii legi a salarizării, potrivit reprezentanților Federației Sindicatelor din […]
Economistul Radu Georgescu: „Economia se clatină, dar atenția publică rămâne captivă în scandalurile politice. Noapte bună, România!”
Economistul Radu Georgescu: „Economia se clatină, dar atenția publică rămâne captivă în scandalurile politice. Noapte bună, România!” În contextul în care spațiul public românesc a fost dominat în weekend de dispute politice și controverse juridice, economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra unor date economice pe care le consideră mult mai importante pentru viața de zi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul desemnat Adrian Veștea: ,,Mandatul pe care l-am primit din partea preşedintelui este pe perioadă nedeterminată”
Premierul desemnat Adrian Veștea: ,,Mandatul pe care l-am primit din partea preşedintelui este pe perioadă nedeterminată” Premierul desemnat Adrian Veștea...
Schimbări la regulile pentru fondurile de pensii private. Propunerile ASF
Schimbări la regulile pentru fondurile de pensii private. Propunerile ASF Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat un proiect de...
Știrea Zilei
VIDEO | Circulația autobuzelor în Alba Iulia, oprită complet! Greva șoferilor STP continuă și astăzi. Dispecer: ,,Ne este foarte greu, sunt oameni care au rate la bănci”
Circulația autobuzelor în Alba Iulia, oprită complet! Greva șoferilor STP continuă și astăzi. Dispecer: ,,Ne este foarte greu, sunt oameni...
Ministerul Dezvoltării: Autobuzele electrice de milioane de euro din Alba Iulia nu pot fi scoase din sistemul metropolitan fără riscul pierderii finanțării europene
Ministerul Dezvoltării: Autobuzele electrice de milioane de euro din Alba Iulia nu pot fi scoase din sistemul metropolitan fără riscul...
Curier Județean
24 iunie-3 iulie 2026: O nouă ediție a Bibliotecii de vacanță, la Sebeș: 10 ani de poveste, cu zâmbete și jocurile copilăriei!
O nouă ediție a Bibliotecii de vacanță, la Sebeș: 10 ani de poveste, cu zâmbete și jocurile copilăriei! La Sebeș,...
Recidivă în serie la volan fără permis și falsuri în lanț: Condamnare de 3 ani și 2 luni cu executare la Judecătoria Blaj după un dosar complex
Recidivă în serie la volan fără permis și falsuri în lanț: Condamnare de 3 ani și 2 luni cu executare...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat...
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...