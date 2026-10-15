Video | Percheziții în Alba și alte județe într-un dosar de propagandă teroristă: Trei minori, de 16 și 17 ani, cercetați de DIICOT

Percheziții în Alba și alte județe într-un dosar de propagandă teroristă: Trei minori, de 16 și 17 ani, cercetați de DIICOT

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, joi, 15 octombrie, percheziții inclusiv în județul Alba, într-un dosar în care trei minori, cu vârste de 16 și 17 ani, sunt cercetați pentru accesarea și deținerea unor materiale de propagandă teroristă.

Potrivit anchetatorilor, cei trei adolescenți ar fi accesat în mod repetat, pe parcursul anului 2026, materiale de propagandă în favoarea unor organizații teroriste.

Potrivit Poliția Română, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a 3 minori, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de accesare în mod repetat de materiale de propagandă teroristă, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, precum și deținerea de astfel de materiale, în scopul însușirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare.

La data de 12 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, față de 3 persoane minore, două de 16 ani, respectiv una de 17 ani.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2026, acestea ar fi accesat în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă teroristă, în favoarea unor organizații teroriste.

De asemenea, cele 3 persoane ar fi deținut astfel de materiale în scopul însușirii ideologiei teroriste de factură islamică, ca parte a unui proces de radicalizare pe care îl parcurg.

Totodată, una dintre persoane ar fi întocmit ghiduri cu reguli de conduită pe care un susținător/luptător trebuie să le respecte pentru conspirarea apartenenței la organizația teroristă, informații referitoare la metodele utilizate de către serviciile de informații în cazul persoanelor suspecte de implicarea în acțiuni cu caracter terorist, sfaturi privind interacțiunea cu autoritățile și disimularea intențiilor ostile.

În redactarea acestora, persoana în cauză, ar fi utilizat mai multe articole publicate pe o platformă online cu scop propagandistic aparținând unei organizației teroriste în cadrul căreia sunt distribuite comunicate oficiale ale unor canale de presă și materiale media de propagandă ideologică, lansate de către susținătorii acesteia.

Astăzi, 15 octombrie, au fost puse în aplicare mandate de percheziție domiciliară, în județele Constanța, Galați, Alba și Iași, la domiciliile și reședințele persoanelor bănuite, fiind găsite și ridicate mijloace de probă.

Cercetările sunt desfășurate împreună cu sprijinul informativ al Serviciului Român de Informații.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al criminaliștilor Inspectoratului de Poliție Județean Galați, polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Iași, precum și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanța și Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba.

Radicalizarea reprezintă o manifestare în creștere în mediile copiilor și tinerilor din România, îngrijorătoare din perspectiva evitării unui trend accelerat, asemănător celui înregistrat în diferite state vest – europene.

Dezvoltarea exponențială a tehnologiei în domeniile IT și comunicații asigură în prezent o interconectare facilă și rapidă a indivizilor prin intermediul internetului, care permite, totodată, și intensificarea schimbului de idei și concepții, inclusiv propagarea ideologiilor extremiste.

Tinerii, în special adolescenții, reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii de persoane expuse radicalizării. Independenți, exploratori, expuși unui mediu incontrolabil, precum cel virtual, în căutarea unor idealuri și a unor figuri cu care să se identifice, tinerii pot deveni susceptibili la radicalizare și la propaganda organizațiilor extremiste/teroriste, fiind atrași cu ușurință în procese de radicalizare, fără a realiza de fapt ce se întâmplă.

Adolescenții și tinerii pot fi victime ale radicalizării, dacă nu sunt ghidați constant de un sistem solid de valori familiale, civice și culturale și dacă nu beneficiază de sprijinul adecvat la timpul potrivit.

Prevenirea radicalizării minorilor impune identificarea timpurie a vulnerabilităților la propaganda extremista, inclusiv în mediul online, dezvoltarea gândirii critice și conștientizarea riscurilor asociate expunerii la astfel de materiale.

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