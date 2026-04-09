VIDEO | Percheziții domiciliare în comuna Jidvei: Două arme de foc, descoperite și ridicate de polițiști

Percheziții domiciliare în comuna Jidvei: Două arme de foc, descoperite și ridicate de polițiști

Polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au efectuat două percheziții domiciliare în localitatea Veseuș, într-un dosar penal ce vizează nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

În urma descinderilor, oamenii legii au descoperit și ridicat două arme de foc.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, pe raza localității Veseuș, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Au fost descoperite și ridicate, în vederea expertizării, două arme de foc.

Cercetările sunt continuate.

