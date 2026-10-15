Video | Percheziții domiciliare în Alba Iulia, Sebeș, Cut și Daia Română: Cinci persoane, reținute pentru trafic de droguri. Canabis adus din Cehia prin curierat

Percheziții domiciliare în Alba Iulia, Sebeș, Cut și Daia Română: Cinci persoane, reținute pentru trafic de droguri. Canabis adus din Cehia prin curierat

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia și procurorii DIICOT Alba Iulia au efectuat, miercuri, 14 octombrie 2026, șapte percheziții în două dosare de trafic de droguri, în urma cărora cinci persoane, patru bărbați și o femeie, au fost reținute.

Polițiștii din Alba transmit că, la data de 14 octombrie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în două cauze penale, privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, introducerea în țară de droguri de risc, deținerea, fără drept, de droguri de risc și mare risc, pentru consum propriu, și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Din materialul probator administrat în prima cauză a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2026, 4 dintre persoane (trei bărbați și o femeie), cu vârste de 19, 21, 22 și 23 de ani, ar fi procurat, deținut și comercializat canabis. De asemenea, două dintre persoane ar fi intermediat și vândut direct și droguri de mare risc sub formă de substanțe cristaline 3CMC și 4 CMC, cu sume între 300 și 400 de lei.

Cercetările au reliefat că persoana de 21 de ani, individual, dar și împreună cu femeia cercetată în cauză, de 19 ani, ar fi procurat din Cehia, în mai multe rânduri, diferite cantități de canabis, pe care le-ar fi introdus în țară, prin intermediul unor firme de curierat internațional.

Actele de urmărire penală efectuate în cadrul celui de-al doilea dosar penal au arătat că, în intervalul aprilie – octombrie 2026, o altă persoană, de 29 de ani, ar fi procurat, deținut, manipulat și vândut, în județul Alba, substanțe cristaline 3CMC și 4 BMC, din categoria drogurilor de mare risc și produselor psihoactive, cu sume între 100 și 120 de lei, pentru un gram.

Pe parcursul administrării probatoriilor au fost indisponibilizate diferite cantități de substanțe stupefiante tranzacționate de către persoanele în cauză, iar, în urma celor 7 percheziții domiciliare efectuate, în municipiile Alba Iulia și Sebeș, precum și în localitățile Cut și Daia Română, au fost descoperite și ridicate diferite cantități de substanțe cristaline și vegetale, cântare electronice de precizie, grindere, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

La data de 14 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus, în cele două cauze penale, reținerea a 5 persoane (patru bărbați și o femeie).

Astăzi, au fost sesizați judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventivă a celor 4 bărbați și de arest la domiciliu a femeii, pentru 30 de zile.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba, polițiștilor din municipiile Alba Iulia și Sebeș, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție

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