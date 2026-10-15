Foto | Aiudul investește masiv în revigorarea Parcului Municipal: Licitație pentru modernizarea celei mai importante zone verzi a orașului

Aiudul investește masiv în revigorarea Parcului Municipal: Licitație pentru modernizarea celei mai importante zone verzi a orașului

Primăria Municipiului Aiud a lansat licitația publică pentru execuția lucrărilor și dotărilor din cadrul proiectului de reabilitare a Parcului Municipal. Cu o valoare estimată la 3.431.812,50 lei (fără TVA) și finanțare europeană asigurată prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027, investiția urmărește transformarea spațiului verde istoric într-o infrastructură urbană modernă, sustenabilă și accesibilă întregii comunități.

Companiile interesate au la dispoziție până la data de 10 noiembrie 2026 pentru a depune ofertele tehnice și financiare.

Un parc mai verde, accesibil și adaptat schimbărilor climatice

Proiectul integrat vizează revitalizarea a 2,83 hectare de infrastructură verde. Principalele intervenții prevăzute în caietul de sarcini includ:

*Infrastructură pietonală ecologică: Amenajarea și modernizarea a 1.939 mp de alei pietonale permeabile, inclusiv rampe și scări accesibile.

*Reamenajare peisagistică masivă: Crearea a peste 2.295 mp de grădini cu plante perene și graminee, alături de plantarea a 254 de arbori noi din specii adaptate microclimatului local.

*Dotări și mobilier urban modern: Amplasarea a 18 bănci din lemn, 10 coșuri de gunoi, o zonă acoperită pentru colectarea selectivă a deșeurilor, rastele pentru biciclete și gradene din beton armat pe o suprafață de 300 mp. Incluziune și accesibilitate:

Proiectul acordă o atenție deosebită persoanelor cu dizabilități, prevăzând rampe speciale de acces, alei dimensionate pentru fotolii rulante și 3 panouri informative tactile/Braille pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Termen de execuție de 14 luni și o garanție de minim 5 ani

Licitat sub criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”, contractul pune un accent deosebit pe experiența echipei de management, calitatea ecologică a utilajelor folosite pe șantier și scurtarea lanțului de aprovizionare pentru mobilierul urban.

Contractul va avea o durată de execuție de 14 luni de la emiterea ordinului de începere. De asemenea, constructorul va trebui să asigure o perioadă de garanție de minimum 60 de luni (5 ani) de la recepția lucrărilor, cu posibilitatea extinderii acesteia până la 84 de luni în cadrul evaluării ofertelor.

Prin această investiție, administrația din Aiud își propune nu doar să crească calitatea vieții locuitorilor, ci și să sporească reziliența orașului la schimbările climatice prin reducerea poluării și promovarea biodiversității urbane.

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