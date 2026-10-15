Curier Județean

Accident rutier la Ocna Mureș: Femeie, lovită de o motocicletă pe strada Zaharia Bârsan din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Accident rutier la Ocna Mureș: Femeie, lovită de o motocicletă pe strada Zaharia Bârsan din oraș

Un accident rutier a avut loc la Ocna Mureș pe strada Zaharia Bârsan, joi, 15 octombrie 2026. Potrivit primelor informații disponibile, o femeie a fost lovită de o motocicletă și ar fi suferit leziuni corporale.

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Potrivit IPJ Alba, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Zaharia Bârsan, din oraș, o femeie ar fi fost surprinsă și accidentată de o motocicletă.

Din primele date, aceasta ar fi suferit leziuni corporale. 

Polițiștii se deplasează la fața locului, pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

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