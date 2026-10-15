Accident rutier la Ocna Mureș: Femeie, lovită de o motocicletă pe strada Zaharia Bârsan din oraș
Accident rutier la Ocna Mureș: Femeie, lovită de o motocicletă pe strada Zaharia Bârsan din oraș
Un accident rutier a avut loc la Ocna Mureș pe strada Zaharia Bârsan, joi, 15 octombrie 2026. Potrivit primelor informații disponibile, o femeie a fost lovită de o motocicletă și ar fi suferit leziuni corporale.
Potrivit IPJ Alba, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Zaharia Bârsan, din oraș, o femeie ar fi fost surprinsă și accidentată de o motocicletă.
Din primele date, aceasta ar fi suferit leziuni corporale.
Polițiștii se deplasează la fața locului, pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.
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