Guvernul, obligat definitiv să plătească restanțele magistraților. Miza: 5 miliarde de lei

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a câștigat definitiv procesul intentat Guvernului și Ministerului Finanțelor pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților, rezultate din majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Miza financiară a litigiului se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei.

Instanța supremă a respins joi, 15 octombrie 2026 recursul formulat de Guvern și Ministerul Finanțelor, menținând decizia Curții de Apel București din 5 mai. Hotărârea obligă Executivul să asigure plata restanțelor, inclusiv prin rectificare bugetară.

Potrivit deciziei Curții de Apel, autoritățile trebuie să pună hotărârea în executare în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă. În caz de întârziere, sunt prevăzute penalități de 1% pentru fiecare zi, precum și o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de neexecutare.

ÎCCJ invocă restanțe de peste un deceniu

În acțiunea în instanță, semnată de președinta ÎCCJ, Lia Savonea, instituția a susținut că neplata sumelor afectează dreptul de proprietate al judecătorilor care dețin titluri executorii neexecutate de mai bine de zece ani.

Totodată, instanța supremă a acuzat Guvernul că încalcă principiul separării puterilor în stat și subminează autoritatea instanțelor prin neexecutarea obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești.

În cursul procesului, reprezentantul Guvernului a cerut sesizarea Curții Constituționale cu o excepție de neconstituționalitate privind anumite prevederi ale Legii contenciosului administrativ. Demersul urmărea clarificarea posibilității ca instanțele să oblige Executivul la alocări bugetare suplimentare pentru plata unor drepturi salariale.

Guvernul a solicitat și sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, cerând suspendarea procesului până la pronunțarea unei decizii europene.

Ilie Bolojan a reclamat un conflict constituțional

Pe 2 iulie, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și ÎCCJ, în legătură cu plata restanțelor salariale din sistemul judiciar.

Bolojan a susținut că instanța s-ar fi substituit puterilor executivă și legislativă în materia bugetului public. În opinia Guvernului, elaborarea bugetului de stat, rectificările bugetare și alocarea fondurilor de rezervă țin de atribuțiile autorităților executive și legislative, în condițiile stabilite de lege.

Cum s-a ajuns la o miză de 5 miliarde de lei

Restanțele provin din majorările salariale de 25% decise în 2023 de ÎCCJ și Parchetul General pentru judecători și procurori, în vederea alinierii salariilor la nivelurile recunoscute prin hotărâri judecătorești. Majorările au fost aplicate retroactiv, începând cu anul 2018.

În proiectul de buget transmis Parlamentului în luna martie, Ministerul Finanțelor a prevăzut aproape 5 miliarde de lei pentru Înalta Curte în 2026, cu aproximativ 50% peste nivelul anului precedent. Banii erau destinați, în principal, achitării drepturilor salariale restante.

Ulterior, Guvernul a decis amânarea unei părți din plăți, redirecționând fondurile către un pachet de ajutoare sociale în valoare de 1,1 miliarde de lei, promovat de PSD.

Prin respingerea recursului, obligația de plată stabilită de Curtea de Apel București rămâne în vigoare, iar disputa privind cele aproximativ 5 miliarde de lei intră într-o nouă etapă: cea a executării hotărârii definitive.

foto: Curtea de Apel Alba Iulia – sală de judecată (arhivă; cu rol ilustrativ)

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