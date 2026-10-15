24 octombrie 2026 | 14 ani cu Garda Apulum: Sărbătoare cu legionari, daci, gladiatori și nimfe la Alba Iulia

14 ani cu Garda Apulum: Sărbătoare cu legionari, daci, gladiatori și nimfe la Alba Iulia

Garda Apulum marchează 14 ani de spectacole, voluntariat și pasiune pentru istorie printr-un eveniment aniversar organizat sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la ora 13:00, în fața Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina. Publicul este invitat să sărbătorească alături de legionarii romani, războinicii daci, gladiatorii și dansatoarele celor patru trupe care au transformat reconstituirea istorică într-un simbol al municipiului Alba Iulia.

În urmă cu 14 ani, la inițiativa Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, lua naștere un proiect cultural inedit, menit să readucă la viață istoria antică a orașului și să transforme patrimoniul istoric într-o experiență spectaculoasă, accesibilă publicului larg.

Astfel a apărut Garda Apulum, un proiect de reconstituire istorică devenit, de-a lungul anilor, unul dintre simbolurile culturale și turistice ale orașului Alba Iulia.

Garda Apulum este alcătuită din patru trupe de reconstituire istorică:

*Legiunea XIII Gemina – legionarii romani care readuc în actualitate disciplina, echipamentul și tacticile militare ale celebrei legiuni cantonate în anticul Apulum.

*Lupii Apoulonului – războinicii daci care reconstituie lumea, armele și tradițiile de luptă ale strămoșilor noștri.

*Ludus Apulensis – gladiatorii care oferă publicului demonstrații spectaculoase de luptă, inspirate din lumea arenelor romane.

*Magna Nemesis – dansatoarele care reînvie, prin muzică, dans și costume, atmosfera fascinantă a Antichității.

„Dincolo de costume, arme și spectacole, adevărata forță a Gărzii Apulum o reprezintă oamenii săi!

Membrii celor patru trupe sunt voluntari albaiulieni, oameni de diferite vârste și profesii, uniți de pasiunea pentru istorie și de dorința de a promova trecutul orașului lor. Prin timpul, energia și entuziasmul lor, aceștia au transformat o inițiativă muzeală într-un proiect cultural de succes.

În cei 14 ani de activitate, Garda Apulum a participat la sute de spectacole, demonstrații și festivaluri de reconstituire istorică, atât în România, cât și peste hotare, contribuind la promovarea orașului Alba Iulia și a patrimoniului său antic.

Garda Apulum înseamnă 14 ani de muncă, prietenie, voluntariat și respect pentru istorie!

Iar această aniversare este, înainte de toate, un prilej de a le mulțumi tuturor celor care au făcut parte din această frumoasă poveste, dar și publicului care ne-a fost alături de-a lungul anilor.

Vă invităm să sărbătorim împreună 14 ani de istorie vie la Alba Iulia!

AVE, APULUM!”, se arată într-o comunicare publică a reprezentanților Gărzii Apulum.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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