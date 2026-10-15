Corneliu Mureșan (PSD Alba): După două decenii de povești liberale, Cugirul va fi legat în sfârșit la autostradă datorită foștilor miniștri PSD
Corneliu Mureșan (PSD Alba): După două decenii de povești liberale, Cugirul va fi legat în sfârșit la autostradă datorită foștilor miniștri PSD
Nodul rutier de pe autostrada A1, care va lega orașul Cugir la autostradă, va fi operațional în 2028, investiția fiind în faza de contractare a proiectării și execuției. Anunțul a fost făcut de liderul PSD, Corneliu Mureșan, care a explicat cum a fost deblocat acest proiect de foștii miniștri social-democrați ai Transporturilor, Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban.
„După două decenii de povești liberale, Cugirul va fi legat în sfârșit la autostradă. Este un proiect vital pentru viitorul orașului Cugir, dar mai ales pentru cele două companii românești din industria de apărare.
În 2024, am reușit cu sprijinul lui Sorin Grindeanu, la acea dată ministrul Transporturilor, să includem proiectul nodului rutier Cugir de pe Autostrada A1 în proiectele strategice prioritare și practic să urnim această investiție blocată în promisiunile neonorate ale PNL. Ulterior, proiectul a fost continuat de Ciprian Șerban, care a preluat Ministerul Transporturilor în 2025 și care a gestionat pregătirea lansării acestui proiect strategic.
Timp de peste 20 de ani, conducerea PNL a Consiliului Județean Alba a promis mereu această investiție, dar nu a fost în stare să convingă guvernele în care a avut inclusiv miniștri liberali la Transporturi că acest proiect nu este un moft electoral, ci practic singura șansă pentru dezvoltarea economică a orașului Cugir.
Le mulțumesc lui Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban pentru susținerea investiției, pentru că au deblocat acest proiect și pentru că în 2028 Cugirul va avea un nod de legătură la autostradă. Proiectul e în faza de licitație și 17 firme și-au depus ofertele pentru proiectarea și execuția acestei lucrări de infrastructură mare.
Sunt companii serioase din România care concurează pentru a prelua realizarea acestei investiții și cred că este cel mai mare număr de ofertanți înregistrați la o licitație de infrastructură în ultimii ani.
Dacă viitorul Guvern și viitorul ministru al Transporturilor își vor face treaba cu seriozitate, în 18 luni lucrarea va fi finalizată. Noul nod rutier ar urma să fie realizat în zona sudică a localității Șibot și va fi o investiție utilă atât pentru companiile locale, cât și pentru cetățenii tuturor localităților din zonă”, a spus Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba.
Contractul de realizare a nodului rutier care va lega Cugirul de autostrada A1 are valoarea estimată de peste 149 de milioane lei fără TVA, investiția fiind gestionată de Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Termenul de execuție estimat este de 18 luni, respectiv 6 luni pentru proiectarea lucrării și 12 luni pentru execuție.
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