VIDEO | Percheziții BCCO și DIICOT Alba Iulia în Deva: Patru traficanți de droguri, reținuți. Ce au descoperit polițiștii
Percheziții BCCO și DIICOT Alba Iulia în Deva: Patru traficanți de droguri, reținuți. Ce au descoperit polițiștii
Patru persoane au fost reținute de procurorii D.I.I.C.O.T. Alba Iulia într-un dosar de trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive, în urma a șapte percheziții desfășurate în municipiul Deva.
Alte două persoane au fost plasate sub control judiciar.
Ancheta vizează activități desfășurate în perioada 2025 – iunie 2026, timp în care persoanele cercetate ar fi procurat și comercializat, în mod repetat, droguri de mare risc și produse cu efecte psihoactive către consumatori din județul Hunedoara, în special din municipiul Deva. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat substanțe interzise, un cântar electronic și sume de bani
Potrivit IPJ Alba, la data de 8 iulie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Deva, județul Hunedoara, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.
La aceeași dată, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea a 4 persoane, cu vârstele de 25, 38, 40 și 47 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, iar una dintre ele și pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Față de alte 2 persoane, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia au luat măsura preventivă a controlului judiciar.
Din materialul probator administrat a rezultat că, în perioada 2025 – iunie 2026, persoanele în cauză ar fi acționat, în mod repetat, în județul Hunedoara, cu precădere în municipiul Deva, procurând și comercializând către consumatori droguri de mare risc și produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, sub formă de masă cristalină sau fragmente vegetale.
O parte dintre persoane ar fi colaborat în activitatea infracțională, apelând unii la alții pentru procurarea substanțelor interzise sau direcționând consumatorii către alte persoane care dețineau droguri ori produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
Pe parcursul administrării probatoriului, au fost indisponibilizate substanțe sub formă de masă cristalină și fragmente vegetale, în compoziția cărora au fost evidențiate droguri de mare risc și produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
În sarcina unuia dintre inculpați s-a reținut și faptul că, la data de 6 iunie 2026, ar fi condus un autoturism pe un drum public din județul Hunedoara, fără a deține permis de conducere, fiind implicat într-un eveniment rutier.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate la data de 8 iulie 2026, au fost ridicate cantități de substanță vegetală, un cântar electronic și bancnote, probele analizate evidențiind prezența unor droguri de mare risc și a unor substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.
La data de 9 iulie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba cu propunerea de arestare preventivă a celor 4 persoane, pentru 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Deva, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Hunedoara, al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Glad Voievod” Timișoara și al celor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
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