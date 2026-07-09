Incendiu pe o stradă din Alba Iulia. Un autoturism, cuprins de flăcări. Intervin pompierii cu o autospecială

Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Maramureșului, joi, 9 iulie 2026.

Un autoturism a fost cuprins de flăcări, potrivit primelor informații oferite de autorități.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in mun. Alba Iulia, str Maramuresului.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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