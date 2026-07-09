VIDEO | Gabriel Pleșa: „Primăria Alba Iulia nu are datorii către STP. Blocajul din transport este cauzat de managementul societății”
Gabriel Pleșa: „Primăria Alba Iulia nu are datorii către STP. Blocajul din transport este cauzat de managementul societății”
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, susține că administrația locală nu are datorii restante către STP Alba Iulia și că actuala criză din transportul public este consecința modului în care a fost administrată societatea de transport. Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul ședinței Comisiei pentru Dialog Social desfășurate la Prefectura Alba.
Edilul a afirmat că oprirea autobuzelor, începută în 16 iunie 2026, sub pretextul unei greve spontane generate de neplata salariilor și a tichetelor de masă, reprezintă în primul rând un conflict de muncă între angajați și conducerea operatorului de transport, nu o problemă provocată de Primăria Alba Iulia.
Potrivit lui Pleșa, chiar și în cazul unei greve, STP avea obligația legală de a asigura cel puțin o treime din serviciul public de transport. El a criticat faptul că transportul a fost suspendat în Alba Iulia, în timp ce autobuzele au continuat să circule în celelalte localități membre AIDA-TL, deși municipiul suportă aproximativ 82% din costurile de compensare ale contractului.
Primarul a respins din nou acuzațiile potrivit cărora municipalitatea ar avea restanțe financiare către operator. Acesta a precizat că bugetul pentru transportul public pe anul 2026, în valoare de aproximativ 24 de milioane de lei, a fost aprobat încă din luna mai 2026, iar până la 30 iunie Primăria a virat către STP peste 12 milioane de lei, conform prevederilor bugetare.
În opinia sa, dificultățile financiare ale societății sunt rezultatul unui management defectuos și al creșterii nejustificate a costurilor. Pleșa a amintit că municipalitatea a redus cu aproximativ o treime numărul curselor în Alba Iulia, a majorat tarifele pentru bilete și abonamente și a pus în circulație 13 autobuze electrice, însă facturile de compensare transmise de operator au rămas aproape la același nivel.
Edilul a mai declarat că Primăria a solicitat încă din toamna anului trecut verificări privind activitatea economică a STP, inclusiv controale ale ANAF, după ce operatorul a cerut suplimentarea substanțială a sumelor alocate prin contract.
Referindu-se la litigiile dintre cele două părți, Gabriel Pleșa a subliniat că sumele revendicate de STP sunt în continuare disputate în instanță și nu reprezintă datorii certe ale municipiului. Acesta a invocat și suspendarea executării silite obținute de administrația locală, afirmând că poprirea instituită asupra conturilor Primăriei a fost suspendată de instanță.
Primarul a criticat și faptul că, în ciuda unei ordonanțe președințiale prin care Tribunalul Alba a dispus reluarea de urgență a transportului public, STP nu a pus în aplicare hotărârea judecătorească. În opinia sa, refuzul operatorului reprezintă o formă de presiune asupra bugetului municipiului.
„Nu voi permite un șantaj asupra bugetului municipiului Alba Iulia. Dacă instanța va decide că trebuie să plătim alte sume decât cele bugetate, vom respecta hotărârea, dar nu putem achita facturi care sunt încă în litigiu”, a declarat Gabriel Pleșa.
Primarul a reiterat că obiectivul administrației este reluarea cât mai rapidă a transportului public și a precizat că municipalitatea va continua demersurile judiciare pentru obligarea STP să respecte hotărârile instanței. Totodată, el a reafirmat intenția administrației locale de la Alba Iulia de a internaliza serviciul de transport public începând cu data de 8 ianuarie 2027, după expirarea actualului contract, promițând un sistem bazat exclusiv pe autobuze și microbuze electrice, cu costuri mai reduse și servicii mai eficiente pentru călători.
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