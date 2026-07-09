VIDEO ȘTIREA TA | Noul semafor din intersecția străzilor Calea Moților și Albac, motiv de nervi în plus pentru șoferii din Alba Iulia: ,,O să fie circ”

Noul semafor din intersecția străzilor Calea Moților și Albac, motiv de nervi în plus pentru șoferii din Alba Iulia: ,,O să fie circ”

Semaforul din intersecția străzilor Calea Moților și Albac a fost pus în funcțiune joi, 9 iulie 2026. Deși autoritățile susțin că măsura va contribui la creșterea siguranței rutiere și la fluidizarea traficului, unii șoferi din Alba Iulia se tem că efectul va fi exact opusul.

Administrația locală a transmis că noul semafor are rolul de a îmbunătăți siguranța rutieră și de a fluidiza circulația într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din municipiu. Cu toate acestea, mai mulți conducători auto sunt de părere că instalarea lui va duce la timpi mai mari de așteptare și la formarea unor coloane de mașini.

Primele nemulțumiri au apărut chiar în ziua punerii în funcțiune. În intersecție s-au format coloane de autovehicule, iar șoferii au fost nevoiți să aștepte mai mult pentru a traversa zona. Un videoclip trimis de un cititor al ziarulunirea.ro surprinde situația din trafic.

„Sunt niște coloane de faci cu nervii. Semafoarele alea, combinate cu lucrările la pasaj, egal circul de pe lume”, a explicat acesta.

Mesajul transmis de Municipiul Alba Iulia despre noul semafor

A fost pus în funcțiune semaforul din intersecția străzilor Calea Moților și Albac.

Noua semaforizare are rolul de a îmbunătăți siguranța rutieră și de a fluidiza circulația în una dintre intersecțiile intens circulate din municipiu.

Le recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte semnificația semafoarelor și indicatoarele rutiere, acordând o atenție sporită în perioada de acomodare cu noua configurație a intersecției.

Reacția albaiulienilor

Mai mulți șoferi din Alba Iulia au reacționat negativ după aflarea veștii. O parte dintre aceștia și-au exprimat nemulțumirea în comentariile la postarea publicată de Municipiul Alba Iulia.

,,Fluidizarea circulației a fost când existau sensurile giratorii. De când s-au montat semafoare în tot orașul este un chin să circuli pe străzile din Alba Iulia. Tot orașul este sufocat , aglomerat și poluat de semafoarele voastre. Cunoscuții care au montat semafoarele nu puteau să își facă firmă pentru sensuri giratorii să putem beneficia și noi cetățenii de modernizarea orașului , nu numai clientela voastră.”, a scris un bărbat.

,,Nu fluidizează nimic, din contra provoacă stagnare și ajungi sa stai de 2-3 ori la culoarea roșie până poți trece, de asemenea cei care merg înspre Micești pe banda a doua nu se încadrează în timp pe prima banda îngreunează și mai mult traficul. O decizie proastă că multe altele luate din pix”, a spus o femeie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE