Curier Județean

Accident rutier în comuna Valea Lungă: O persoană rănită după ce s-a răsturnat cu tractorul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Accident rutier în comuna Valea Lungă: O persoană rănită după ce s-ar fi răsturnat cu tractorul 

Un accident rutier a avut loc pe raza localității Tăuni, județul Alba, joi, 9 iulie 2026. Din primele informații disponibile, este vorba despre un tractor care s-a răsturnat, iar șoferul a suferit răni.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Conform IPJ Alba, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Tăuni, județul Alba, un tractor s-ar fi răsturnat, iar conducătorul acestuia a suferit leziuni corporale. 

Polițiștii se deplasează la fața locului, împreună cu echipaje medicale, pentru acordarea măsurilor necesare, precum și pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Elemente de construcție, căzute pe o stradă din Alba Iulia: Pompierii intervin pentru îndepărtarea lor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 minute

în

9 iulie 2026

De

Element de construcție, căzute pe o stradă din Alba Iulia: Pompierii intervin pentru îndepărtarea lor Pompierii din Alba Iulia intervin, joi seara, pe strada Vasile Goldiș din municipiu, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba iulia intervine pentru îndepărtarea unor elemente de construcție in mun. Alba iulia str. Vasile […]

Citește mai mult

Curier Județean

Cod galben de vijelie în Alba: Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 38 de minute

în

9 iulie 2026

De

Cod galben de vijelie în Alba: Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului  Meteorologii ANM au emis un cod galben de vreme rea în mai multe localități din județul Alba, joi, 9 iulie 2026. Codul galben este valabil până la 21:25. Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Incendiu pe o stradă din Alba Iulia: Un autoturism, cuprins de flăcări. Intervin pompierii cu o autospecială

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

9 iulie 2026

De

Incendiu pe o stradă din Alba Iulia. Un autoturism, cuprins de flăcări. Intervin pompierii cu o autospecială Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Maramureșului, joi, 9 iulie 2026.  Un autoturism a fost cuprins de flăcări, potrivit primelor informații oferite de autorități. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia […]

Citește mai mult