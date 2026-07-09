Accident rutier în comuna Valea Lungă: O persoană rănită după ce s-a răsturnat cu tractorul

Accident rutier în comuna Valea Lungă: O persoană rănită după ce s-ar fi răsturnat cu tractorul

Un accident rutier a avut loc pe raza localității Tăuni, județul Alba, joi, 9 iulie 2026. Din primele informații disponibile, este vorba despre un tractor care s-a răsturnat, iar șoferul a suferit răni.

Conform IPJ Alba, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Tăuni, județul Alba, un tractor s-ar fi răsturnat, iar conducătorul acestuia a suferit leziuni corporale.

Polițiștii se deplasează la fața locului, împreună cu echipaje medicale, pentru acordarea măsurilor necesare, precum și pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

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