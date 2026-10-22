Ştirea zilei

Video | Patru copii, exploatați la cerșit până aproape de miezul nopții la Alba Iulia! Doi bărbați, arestați pentru trafic de minori

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

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Patru copii, exploatați la cerșit până aproape de miezul nopții la Alba Iulia! Doi bărbați, arestați pentru trafic de minori

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au documentat activitatea infracțională a 3 persoane, doi bărbați și o femeie (aflată în stare avansată de graviditate), cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, exploatarea cerșetoriei și folosirea unui minor în scop de cerșetorie.

Petrecerea Divorțaților

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, începând cu luna martie a anului 2026, doi dintre aceștia, un bărbat și o femeie, s-ar fi stabilit în municipiul Alba Iulia, împreună cu cei 4 copii ai lor, cu vârste între 1 și 6 ani, în scopul obținerii unor sume de bani din cerșetorie, prin exploatarea minorilor.

Aceștia ar fi fost însoțiți de un alt bărbat cercetat, astfel, toate cele 7 persoane ar fi locuit într-un apartamentul închiriat în regim hotelier.

Ulterior, până în luna august 2026, aproape zilnic, minorii ar fi fost obligați la practicarea cerșetoriei atât direct, când aceștia ar fi apelat la mila publicului atât verbal sau prin gesturi, cât și prin însoțirea unuia dintre bărbați, în unele situații până aproape de miezul nopții.

Persoanele cercetate i-ar fi transportat în zone intens frecventate din municipiul Alba Iulia, în apropierea lăcașurilor de cult, a teraselor și a localurilor, victimele fiind supuse inclusiv la acte de violență, expuse la temperaturile ridicate din timpul zilei, fără a beneficia de hrană și îngrijire corespunzătoare.

Sumele, până la 1.000 de lei pe zi, obținute de către minori, ar fi fost însușite de către persoanele cercetate, împărțite și folosite pentru întreținerea proprie.

La data de 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea celor doi bărbați și măsura controlului judiciar față de femeia cercetată.

Astăzi, 22 octombrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a dispus arestarea preventivă a bărbaților, pentru 30 de zile.

La data de 21 octombrie 2026, victimele, identificate în localitatea Hârseni, au fost preluate de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

sursa video: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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